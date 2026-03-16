Ugadi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మేషరాశి 2026 పూర్తి ఫలితాలు..!!

Mesha Rashi Ugadi Phalalu 2026 Telugu: శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం ఉగాది 2026 ద్వాదశ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఎలాంటి అద్భుతాలు కలుగుతాయి? శని, రాహు, కేతువుల దృష్టి రాశులపై ఎలా ఉంటుంది? కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తే ఏం జరుగుతుంది? అవమానాలు, రాజ్య పూజ్యం తెలుసుకుందాం..
పరాభవ నామ సంవత్సరంలో మేష రాశి వారికి ఆదాయం ప్రత్యేకంగా పూజించాల్సిన దైవం ఎవరు? ఈ ఏడాది మొత్తం ఎలా ఉండబోతుంది? ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజ్యపూజ్యం 2, అవమానం 4. ఈ పరాభవనామ సంవత్సరంలో ఏలినాటి శని ప్రభావం కూడా ఈ రాశులపై ఉంటుంది.
చేస్తున్న పనుల్లో కాస్త ఆటంకాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మేష రాశి వారు బంధుమిత్రులతో గొడవలకు దిగకుండా జాగ్రత్తలు పడాలి. మాటను అదుపులో పెట్టుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెంచుకోవడం మేలు .
మేష రాశి వారికి ఈ ఏడాది శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారు బద్ధకం తగ్గించుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ప్రయాణంలో జాగ్రత్త. మేష రాశి విద్యార్థులకు కూడా ఏడాది కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులకు కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు ఏడాది పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది.
రాజకీయ నాయకులతోపాటు కళాకారులు, క్రీడాకారులకు కూడా కష్టానికి తగిన ఫలితమే లభిస్తుంది . ఆలస్యంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. గణేష్ స్తోత్రాలు, కనకధార స్తోత్రాలు మేష రాశి వారు ఏడాది నిత్యం పాటిస్తూ ఉండాలి.
ఏ పని చేసినా ఈ ఏడాది ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. సహనంతో కూడుకొని ఉండాలి. అప్పుడు పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఆర్థిక పరంగా.. ఆరోగ్యపరంగా బలంగా ఉంటారు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)