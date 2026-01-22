Mia Khalifa: 70 ఏళ్ల స్టార్ నటుడితో పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన మియా ఖలీఫా..!

Mia Khalifa Dating 70 Years Actor : మియా ఖలీఫా..70 ఏళ్ల పాపులర్ హీరోతో.. డేటింగ్ చేస్తున్నారన్న వార్త సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది తెగ వైరల్ అవుతూ వచ్చింది .. ఈ విషయంపై మియా ఖలీఫానే స్పందించారు. తాను డేటింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఉన్నాడని.. చెబుతూనే.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చింది..
ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ వింత పుకారు వైరల్గా మారింది.. ప్రముఖ మీడియా పర్సనాలిటీ మియా ఖలీఫా..మిస్టర్ బీన్ గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన బ్రిటిష్ నటుడు రోవన్ అట్కిన్సన్ను డేటింగ్ చేస్తున్నారనే వార్తలు చక్కర్లు కొట్టాయి. ముఖ్యంగా X (ట్విట్టర్) మరియు ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో కొన్ని ఫొటోలు, పోస్టులు ఈ పుకార్లకు మరింత ఊతమిచ్చాయి.
ఈ వార్తలపై చివరకు మియా ఖలీఫానే స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న కథనాలకు ఆమె స్పష్టంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాను ఎవరో ఒకరిని డేటింగ్ చేస్తున్నానని, కానీ అది రోవన్ అట్కిన్సన్ కాదని ఆమె చెప్పడం గమనార్హం. “నేను ఒక ఫూల్ను డేటింగ్ చేస్తున్నాను… కానీ అది మిస్టర్ బీన్ మాత్రం కాదు” అంటూ ఆమె చేసిన కామెంట్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. దీంతో ఈ డేటింగ్ వార్తలకు పూర్తిగా తెరపడింది.
ఈ పుకార్లు ఎలా మొదలయ్యాయంటే… ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్.. మియా ఖలీఫా, రోవన్ అట్కిన్సన్ ఇద్దరూ గత ఏడాది నుంచి రహస్యంగా డేటింగ్ చేస్తున్నారంటూ ఓ పోస్ట్ పెట్టింది. ఆ పోస్ట్లో కొన్ని ఫొటోలు కూడా ఉండటంతో చాలామంది నిజమేనని నమ్మేశారు. ఆ తర్వాత అదే పోస్టును మరికొన్ని పెద్ద సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు కూడా షేర్ చేయడంతో గందరగోళం మరింత పెరిగింది.
అసలు నిజం ఏమిటంటే… రోవన్ అట్కిన్సన్ 2013 నుంచి లూయిస్ ఫోర్డ్తో రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. వీరిద్దరికీ ఒక బిడ్డ కూడా ఉంది. కాబట్టి మియా ఖలీఫాతో ఆయన డేటింగ్ చేస్తున్నారన్న వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు.
రోవన్ అట్కిన్సన్ గురించి చెప్పాలంటే… ఆయన మిస్టర్ బీన్, బ్లాక్ఆడర్ వంటి సీరీస్లతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అలాగే లవ్ యాక్చువల్లి, రాట్ రేస్, స్కూబీ డూ.. వంటి సినిమాల్లో కూడా నటించారు.మియా ఖలీఫా విషయానికి వస్తే… ఆమె 2014లో ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చారు. కొద్ది కాలానికే ఆ రంగాన్ని విడిచిపెట్టి, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా, స్పోర్ట్స్ కామెంటరీ, డిజిటల్ కంటెంట్ వంటి విభాగాల్లో కొనసాగుతున్నారు.