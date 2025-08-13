English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mutual funds: లక్ష పెడితే 1కోటి సంపాదన.. ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌తో సూపర్ బెనిఫిట్స్ !

Mutual funds: ఇప్పుడు చాలా మంది మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతంలో దేశంలో చాలా మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ . ఇది జూలై 2002లో ప్రారంభించి. సుందరం అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ AUM జూన్ 30, 2025 నాటికి రూ. 73,405 కోట్లుగా ఉంది.
దేశంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఆప్షన్స్ పాపులర్ అవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా రిస్కు తక్కువ..రిటర్న్స్ ఎక్కువ అందించే మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు జనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును సమీకరించే పెట్టుబడి ఎంపిక.

  సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (SIP) అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక మార్గం. దీనిలో మీరు క్రమం తప్పకుండా స్థిర మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెడతారు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇటీవలి కాలంలో మంచి రాబడిని ఇచ్చాయి. 23 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న ఒక ఫండ్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.  

  ఈ నిధిని సుందరం మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రారంభించింది. ఇది జూలై 2002లో ప్రారంభించింది. సుందరం అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ AUM జూన్ 30, 2025 నాటికి రూ. 73,405 కోట్లుగా ఉంది. ప్రస్తుతం, దాని అనుబంధ సంస్థతో సహా మొత్తం AUM రూ. 80,463 కోట్లకు చేరుకుంది.  

ఈ ఫండ్ ప్రారంభం నుండి పెట్టుబడిదారులకు 23.90శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ ప్రారంభంలో ఒక పెట్టుబడిదారుడు లక్ష రూపాయలు ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, నేడు అతని వద్ద 23.90శాతం రాబడితో రూ. 1.38 కోట్ల కార్పస్ ఉండేది. గత 1 సంవత్సరంలో, ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు 3.44శాతం రాబడిని ఇచ్చింది.

  ఫండ్ హౌస్ ప్రకారం, దీర్ఘకాలిక నిర్మాణ బలం, స్వల్పకాలిక వృద్ధి స్పష్టత సమతుల్యత మార్కెట్ అస్థిరతలలో కూడా ఈ ఫండ్ బాగా పనిచేయడానికి సహాయపడింది. రిస్క్ నిర్వహణ కూడా దాని పెట్టుబడి చట్రంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇందులో, లిక్విడిటీ, స్టాక్ ఎక్స్‌పోజర్, పోర్ట్‌ఫోలియో బ్యాలెన్స్ నిరంతరం పర్యవేక్షించాయి.  

  Disclaimer: పైన పేర్కొన్న సమాచారం పాఠకులకు అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీ పెట్టుబడులకు జీతెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు. షేర్ మార్కెట్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడులు కూడా మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి. ఇక్కడ పేర్కొన్న గణాంకాలు మరియు లాభ అంచనాలు కేవలం ఉదాహరణల కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి చేయడానికి ముందు, మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.  

