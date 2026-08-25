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Milad Un Nabi 2026:మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు.. ఈ పవిత్ర రోజు ప్రత్యేకత ఇదే

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:08 PM IST

Milad Un Nabi 2026: ముస్లిం సమాజంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన పండుగల్లో మిలాద్ ఉన్ నబీ ఒకటి. దీనిని ప్రవక్త మహమ్మద్ జన్మదినాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ జరుపుకుంటారు. ఈ రోజును భక్తి, ప్రార్థనలు, సేవా కార్యక్రమాలు మరియు శుభాకాంక్షలతో జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా ఉంది. ముస్లింలకు ఇది ఎంతో పవిత్రమైన రోజు.

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మిలాద్ ఉన్ నబీ 2026

మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా ప్రజలు ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. “మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు”, “ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ ముబారక్” అంటూ తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు.. బంధువులకు శుభాకాంక్షలు చెబుతారు. ఈ సందర్భంగా ప్రార్థనలు చేస్తూ సమాజంలో శాంతి, సంతోషం, ఆరోగ్యం ఉండాలని కోరుకుంటారు.  

Milad Un Nabi significance2/5

మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు

ప్రవక్త మహమ్మద్ జీవితంలో నిజాయితీ, దయ, క్షమ, ప్రేమ, సహనం.. ఇతరులకు సహాయం చేయడం వంటి విలువలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అందుకే మిలాద్ ఉన్ నబీ సందర్భంగా ఆయన జీవితాన్ని, ఆయన చెప్పిన మంచి మాటలను గుర్తు చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం, పేదలకు ఆహారం అందించడం, ఇతరులతో మంచిగా ఉండటం వంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు.  

Eid Milad Un Nabi3/5

ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ

ఈ రోజున కొన్ని ప్రాంతాల్లో మసీదులు, ఇళ్లను ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తారు. ప్రార్థనలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రవక్త మహమ్మద్ జీవిత చరిత్ర, ఆయన బోధనలు మరియు మానవత్వం గురించి ప్రజలకు వివరిస్తారు. పిల్లలకు కూడా ప్రేమ, దయ, నిజాయితీ వంటి మంచి విలువల గురించి చెబుతారు.  

Milad Un Nabi wishes4/5

మిలాద్ ఉన్ నబీ ప్రాముఖ్యత

మిలాద్ ఉన్ నబీ కేవలం ఒక పండుగగా మాత్రమే కాకుండా మంచి జీవితాన్ని గుర్తు చేసే రోజుగా కూడా భావిస్తారు. మన చుట్టూ ఉన్నవారిని గౌరవించడం, కష్టాల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడం, ద్వేషానికి దూరంగా ఉండటం వంటి సందేశాలను ఈ రోజు గుర్తు చేస్తుంది.  

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మిలాద్ ఉన్ నబీ ఎందుకు జరుపుకుంటారు

ఈ పవిత్రమైన సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో శాంతి, సంతోషం, ఆరోగ్యం మరియు సౌభాగ్యం కలగాలని కోరుకుందాం. అందరికీ మిలాద్ ఉన్ నబీ శుభాకాంక్షలు! ఈద్ మిలాద్ ఉన్ నబీ ముబారక్!

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