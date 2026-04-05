Milind Soman diet plan: మిలింద్ సోమన్ గురించి ఇప్పుడు చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన వయస్సు 60 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ, ఇప్పటికీ చాలా ఫిట్గా, యంగ్గా కనిపిస్తున్నారు. చాలా మంది యువకులు కూడా ఆయన ఫిట్నెస్ను చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అందుకే ఆయన ఫిట్నెస్ రహస్యం ఏమిటో.. తెలుసుకోవాలని అందరికీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
మిలింద్ సోమన్ ఫిట్నెస్కు కారణం ఖరీదైన జిమ్లు లేదా ప్రోటీన్ షేక్స్ కాదు. ఆయన జీవనశైలి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆయన తీసుకునే ఆహారం చాలా నేచురల్గా ఉంటుంది. అదే ఆయన ఆరోగ్యానికి ప్రధాన కారణం.
మిలింద్ సోమన్ ఉదయం చాలా తేలికైన ఆహారం తీసుకుంటారు. ఆయన ఎక్కువగా పండ్లు తింటారు. బొప్పాయి, తరబూజ, మామిడి, అనాసపండు వంటి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఆయనకు చాలా ఇష్టం. ఇవి శరీరానికి సహజమైన ఎనర్జీ ఇస్తాయి. అలాగే ఫైబర్ మరియు నీరు కూడా అందిస్తాయి. అవసరమైతే కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్లు లేదా మ్యూస్లీ కూడా తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఆయన టీ, కాఫీ తాగడం చాలా తక్కువ. బ్రెడ్ లేదా ఆయిల్ ఫుడ్ ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు. ఉదయం భోజనం తేలికగా ఉండాలని ఆయన నమ్మకం.
మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రి కూడా ఆయన చాలా సాధారణమైన ఆహారం తీసుకుంటారు. పప్పు, అన్నం, కూరగాయలు, ఖిచ్డీ వంటి ఇంటి భోజనం ఆయనకు ఇష్టం. వీటిలో ఆయిల్ మరియు మసాలాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. రాత్రి భోజనం కూడా చాలా త్వరగా ముగిస్తారు. అలాగే చాలా తేలికైన ఆహారం తీసుకుంటారు. జంక్ ఫుడ్, బయట ఫుడ్, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం అన్నీ ఆయన పూర్తిగా దూరంగా ఉంచుతారు.
చాలామందికి ఆయన ప్రతిరోజూ గుడ్లు లేదా చికెన్ తింటారని అనిపిస్తుంది. కానీ నిజానికి ఆయన ఎక్కువగా శాకాహార ఆహారం తీసుకుంటారు. నెలలో ఒకసారి లేదా రెండుసార్లు మాత్రమే చికెన్ లేదా మటన్ తీసుకుంటారు.
మిలింద్ సోమన్ జిమ్కు వెళ్లరు. ఆయన ఫిట్నెస్ రొటీన్ చాలా సింపుల్. ప్రతిరోజూ పరుగులు, ఈత లేదా సైక్లింగ్ చేస్తారు. అలాగే పుష్-అప్స్, ప్లాంక్స్, యోగా వంటి బాడీ వెయిట్ వ్యాయామాలు చేస్తారు. ఆయనకు మంచి నిద్ర చాలా ముఖ్యం. అలాగే ఒత్తిడి లేకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది కూడా ఆయన ఫిట్నెస్కు పెద్ద కారణం.
పండ్లు ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరానికి విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అందుతాయి. తేలికైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభంగా ఉంటుంది. రోజూ యాక్టివ్గా ఉండటం వల్ల శరీరం టోన్గా ఉంటుంది.మిలింద్ సోమన్ చెప్పినట్టు, ఫిట్గా ఉండటానికి షార్ట్కట్ ఏదీ లేదు. క్రమశిక్షణ మరియు నియమితత్వం చాలా ముఖ్యం. సరైన ఆహారం, సహజ జీవనశైలి మరియు ప్రతిరోజూ కదలిక ఉంటే ఎవరికైనా ఫిట్గా ఉండటం సాధ్యమే.