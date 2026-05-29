/Milk Adulteration Test: పాలు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్త.. ఇలా టెస్ట్ చేస్తే అసలు నిజం బయటపడుతుంది!

Milk Adulteration Test:ఇప్పటి రోజుల్లో మార్కెట్లో స్వచ్ఛమైన పాల పేరుతో కల్తీ పాలు అమ్ముతున్న ఘటనలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాలలో నీరు, డిటర్జెంట్, పిండిపదార్థాలు కలిపి విక్రయిస్తున్నట్లు తరచూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి పాలను తాగడం వల్ల పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే కొన్ని సులభమైన పరీక్షలతో ఇంట్లోనే పాల స్వచ్ఛతను గుర్తించవచ్చు.
పాలలో నీళ్లు కలిపారా? ఇలా చెక్ చేయండి
పాలలో ఎక్కువగా కలిపేది నీరే. దీన్ని తెలుసుకోవడానికి నునుపైన మెరిసే ఉపరితలంపై ఒక చుక్క పాలు వేయాలి. ఆ చుక్క నెమ్మదిగా జారుతూ వెనక తెల్లటి గీత కనిపిస్తే పాలు స్వచ్ఛంగా ఉన్నట్లు భావించవచ్చు. ఒకవేళ ఆ చుక్క వేగంగా జారిపోతూ ఎలాంటి గుర్తు లేకపోతే నీరు కలిపి ఉండే అవకాశం ఉంది.
డిటర్జెంట్ ఉందా? ఇలా తెలుసుకోండి
కొంతమంది పాలకు ఎక్కువ నురుగు రావడానికి డిటర్జెంట్ కలుపుతుంటారు. దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ఒక గాజు గ్లాసులో కొద్దిగా పాలు తీసుకుని అందులో సమానంగా నీరు కలపాలి. తర్వాత బాగా షేక్ చేయాలి. ఎక్కువసేపు గట్టిగా నురుగు కనిపిస్తే డిటర్జెంట్ కలిపినట్లు భావించవచ్చు.
పిండిపదార్థాలు ఉన్నాయా?
పాలలో పిండి లేదా స్టార్చ్ కలిపారో లేదో తెలుసుకోవడానికి కొద్దిగా పాలు తీసుకుని అందులో రెండు మూడు చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణం వేయాలి. పాలు నీలం రంగులోకి మారితే అందులో స్టార్చ్ ఉన్నట్లు అర్థం.
కల్తీ పాలు తరచూ వాడటం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపు నొప్పి, అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు. అందుకే పాలు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంట్లోనే ఈ చిన్న పరీక్షలు చేస్తే పాల అసలు నాణ్యత ఏమిటో సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఆహారంలో నాణ్యతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.