Asaduddin Owaisi Family Details: ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీకి ఎంత మంది పిల్లలు? అమ్మాయిలు ఎందరు? అబ్బాయిలు ఎందరు?

Asaduddin Owaisi Family Details: బీజేపీ నాయకురాలు నవనీత్ రాణా..ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ మధ్య జరిగిన మాటల యుద్ధం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీసింది. ఎవరికెంత మంది పిల్లలు ఉండాలి, ఎంత మంది ఉండకూడదు అనే విషయం రాజకీయ వేదికపైకి రావడంతో ఈ అంశం మరింత హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోనే AIMIM అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ కుటుంబం గురించి చాలామందికి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి పెరిగింది.
మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకురాలు నవనీత్ రాణా మాట్లాడుతూ.. హిందువులు ఒక్కొక్కరు కనీసం నలుగురు పిల్లలను కనాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాటలు బయటకు వచ్చిన వెంటనే రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అయ్యాయి.ఈ వ్యాఖ్యలపై ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ స్పందించారు. వాళ్లు నలుగురు పిల్లలు కనాలనుకుంటే కననివ్వండి, ఎనిమిది మంది పిల్లలు కనాలనుకుంటే కూడా కననివ్వండి. మాకు ఎలాంటి సమస్య లేదు అని ఆయన అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా మరింత చర్చకు దారి తీశాయి.
ఒవైసీ వ్యాఖ్యలపై నవనీత్ రాణా మరోసారి స్పందించారు. ఒవైసీ దేశ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలని అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. దీంతో ఇరు నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత తీవ్రమైంది. ఈ రాజకీయ వాగ్వాదం మధ్యలో అసదుద్దీన్ ఒవైసీ వ్యక్తిగత జీవితంపై, ముఖ్యంగా ఆయన కుటుంబ వివరాలపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. అసలు ఒవైసీకి ఎంత మంది పిల్లలు ఉన్నారు? అందులో అమ్మాయిలు ఎంత మంది, అబ్బాయిలు ఎంత మంది? వారు ఎక్కడ ఉంటారు? అనే విషయాలపై చాలామంది సెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు.
హైదరాబాద్ ఎంపీ అయిన అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఫర్హీన్ ఒవైసీని వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి మొత్తం ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. అందులో ఐదుగురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. ఆయన కుమార్తెల పేర్లు ఖుద్సియా ఒవైసీ, యాస్మిన్ ఒవైసీ, అమీనా ఒవైసీ, మహీన్ ఒవైసీ, అతికా ఒవైసీ. ఆయన కుమారుడి పేరు సుల్తానుద్దీన్ ఒవైసీ. ఈ కుటుంబం హైదరాబాద్లోని శాస్త్రిపురం ప్రాంతంలోని మైలార్దేవ్పల్లిలో నివసిస్తోంది.
ఒవైసీ పెద్ద కుమార్తె ఖుద్సియా ఒవైసీ 2018 మార్చి 24న ఆలం ఖాన్ను వివాహం చేసుకున్నారు. రెండవ కుమార్తె డాక్టర్ యాస్మిన్ ఒవైసీ డాక్టర్ అబిద్ అలీ ఖాన్ను వివాహం చేసుకున్నారు. మూడవ కుమార్తె అమీనా ఒవైసీ ఫహద్ బేగ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కువగా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రైవేట్గా ఉంచుతారు. వారి గురించి బహిరంగంగా ఎక్కువ సమాచారం అందుబాటులో లేదు.
ఈ మొత్తం వివాదానికి అసలు కారణం పిల్లల సంఖ్యపై రాజకీయ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలే. నవనీత్ రాణా హిందువులు ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనాలని చెప్పడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు వచ్చింది. దేశ భవిష్యత్తు కోసమే తాను అలా మాట్లాడానని ఆమె చెప్పారు.
ఒవైసీ అమరావతిలో జరిగిన మహారాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో మాట్లాడుతూ, నాకు ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారు. నలుగురు పిల్లలను కనకుండా మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపుతున్నారు? అని అన్నారు. అలాగే మహారాష్ట్రలో ఇద్దరికి మించిన పిల్లలు ఉన్నవారు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేరని కూడా గుర్తు చేశారు.
ఈ చర్చలో భాగంగా.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఒక సందర్భంలో జనాభా..పిల్లల సంఖ్యపై మాట్లాడిన విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ఈ అన్ని వ్యాఖ్యలు కలిసి పిల్లల సంఖ్య అనే అంశాన్ని రాజకీయ చర్చలో ముందుకు తెచ్చాయి. మొత్తానికి పిల్లల సంఖ్యపై మొదలైన ఈ మాటల యుద్ధం ఇంకా రాజకీయంగా కొనసాగుతోంది. అయితే వ్యక్తిగత కుటుంబ విషయాలను రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడం ఎంతవరకు సరైనదన్న చర్చ కూడా అదే సమయంలో నడుస్తోంది.