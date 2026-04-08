Pension update :దేశంలో ఉన్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షనర్లు చాలా కాలంగా 8వ వేతన సంఘం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈసారి పెన్షన్.. జీతాల్లో మంచి పెరుగుదల ఉండే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పెన్షనర్లకు ఇది ఒక పెద్ద శుభవార్తగా భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లకు కనీస పెన్షన్ సుమారు రూ.9,000గా ఉంది. అయితే కొత్త వేతన సంఘం అమలులోకి వస్తే ఈ మొత్తం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశముంది. అంచనాల ప్రకారం కనీస పెన్షన్.. రూ.25,000 వరకు లేదా అంతకంటే ఎక్కువకు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ పెంపు పూర్తిగా “ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్” అనే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఫ్యాక్టర్ ద్వారా ఉద్యోగుల జీతాలు, అలాగే పెన్షన్లను లెక్కించటం జరుగుతుంది. గత వేతన సంఘంతో పోలిస్తే ఈసారి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చని సమాచారం. అదే జరిగితే పెన్షన్ మొత్తంలో 25% నుంచి 35% వరకు పెరుగుదల కనిపించవచ్చు.
ఇక మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ప్రభుత్వం “ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం” (Unified Pension Scheme) పై కూడా ఆలోచిస్తోంది. ఈ పథకం అమలులోకి వస్తే, కనీసం 25 సంవత్సరాలు సేవ చేసిన ఉద్యోగులకు మరింత లాభం కలుగుతుంది. వారు రిటైర్ అయ్యే ముందు చివరి 12 నెలల సగటు మూల వేతనంలో 50 శాతం వరకు పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇది అమలైతే, పెన్షనర్ల జీవన స్థాయి మరింత మెరుగవుతుంది. పెరుగుతున్న ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణం వంటి సమస్యల మధ్య ఈ పెంపు వారికి ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి.. తక్కువ ఆదాయం కలిగిన కుటుంబాలకు ఇది పెద్ద సహాయం అవుతుంది.
అయితే ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. కానీ వస్తున్న నివేదికలు, చర్చలు చూస్తుంటే త్వరలోనే దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు.