English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • APSRTC Employees: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. మరో రూ.2 లక్షలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్..!

APSRTC Employees: ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్.. మరో రూ.2 లక్షలకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్..!

APSRTC Employees Health Scheme: ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమస్యలపై ఏపీ రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్పందించారు. అసెంబ్లీలో మంగళవారం ఆర్టీసీ డిస్పెన్సరీ లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం కింద చికిత్స పొందడానికిఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవడం.. ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు అనే ప్రశ్నపై ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు. 
 
1 /5

స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేసిన APSRTC కార్మికులను అసెంబ్లీ వేదికగా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభినందించారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రతకు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని చెప్పారు.  

2 /5

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో 19 డిస్పెన్సరీలు, విజయవాడలో ఒక సెంట్రల్ ఆసుపత్రి ద్వారా సుమారు 45 వేల మంది ఆర్టీసీ కార్మికులు, ఉద్యోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు.  

3 /5

అలాగే EHS పథకం ద్వారా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా EHS పథకం కింద 1,900 ఆసుపత్రులలో 45 వేల మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు వైద్య సేవలు పొందుతున్నారని మంత్రి తెలిపారు.  

4 /5

EHS పథకం కింద సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల చికిత్సకు రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ప్రభుత్వ సహాయం అందిస్తుండగా.. అదనంగా మరో రెండు లక్షల రూపాయలు కూడా మంజూరు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.  

5 /5

2025 సంవత్సరంలో మెడికల్ రీయింబర్స్‌మెంట్ ద్వారా 734 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రూ.4.85 కోట్లను చెల్లించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల పింఛన్ అంశంపై ముఖ్యమంత్రితో చర్చించి.. కార్మికులకు న్యాయం జరిగేలా తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి మండిపల్లి తెలిపారు.  

APSRTC APSRTC News APSRTC Employees Health Scheme Mandipalli Ramprasad Reddy AP transport minister

Next Gallery

Hyderabad Land Rates: హైదరాబాద్ లో భూములకు రెక్కలు.. మరోసారి హాట్ టాపిగ్గా హౌసింగ్ బోర్డు స్థలాలు.. చదరపు గజం ఎంతంటే..?