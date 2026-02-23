Minister nara lokesh key announcement on job calender: ఏపీ శాసన సభలో మంత్రి నారాలోకేష్ ఏపీ నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు శుభవార్త చెప్పారు. ముఖ్యంగా తొందరలోనే టీచర్ పోస్టులకు కూడా పూర్తి వివరాలతో కూడిన నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో గత కొన్ని రోజులుగా జాబ్ నోటిఫికేషన్ లు గురించి నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై ముఖ్యంగా ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ అసెంబ్లీ వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు. ముఖ్యంగా వచ్చే తెలుగు సంవత్సరం ఉగాది నాటికి కొత్తగా జాబ్ క్యాలెండర్ లతో పాటు, టీచర్ల పోస్టుల కూడా ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఏపీ శాసనసభలో ఈ రోజు జరిగిన ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో విద్యాశాఖ, నిరుద్యోగుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించి మంత్రి నారా లోకేశ్ కీలక ప్రకటనలు చేశారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీల మేరకు తమ ప్రభుత్వం అన్ని డిపార్ట్ మెంట్స్ నుంచి జాబ్ ఖాళీలను సేకరిస్తున్నామని దీనిపై ఉగాదిలో పరాభవ నామ సంవత్సరం వేళ జాబ్ క్యాలెండర్ ను రిలీజ్ చేస్తామని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
అదే విధంగా రాష్ట్రంలోని విద్యావ్యవస్థ, నిరుద్యోగుల సమస్యలపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి నారా లోకేశ్ సమాధానమిచ్చారు. ఈ జాబ్ క్యాలెండర్లో డీఎస్సీ పోస్టులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. దీంతో ఒకవైపు జాబ్ క్యాలెండర్, మరోవైపు డీఎస్సీ పోస్టుల ప్రకటనతో అభ్యర్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
దీనిలో పాటు కస్తూర్బా గాంధీ బాలికా విద్యాలయాల(KGBV)లపై కూడా మంత్రి నారా లోకేష్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీలో కేజీబీవీ పాఠశాలల్లో 6 నుంచి 10వ తరగతితో పాటు ఇంటర్మీడియట్ కూడా అందిస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా.. ఇతర రాష్ట్రాల కంటే ఏపీలో కేజీబీవీలకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. అదే విధంగా జీతాల పెంపుదలపై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చించామని, కేంద్రం సహకారం అందిస్తే మరిన్ని చర్యలు చేపడతామని నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.
ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్యలో ఇంజనీరింగ్తో పాటు పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐల ప్రాధాన్యాన్ని మంత్రి అసెంబ్లీలో వివరించారు. అన్నిరంగాల్లో జాబ్ లు ఎక్కువగా వచ్చే విధంగా ఏపీ ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. దీనితో పాటు తిరుమల లడ్డు వివాదంపై రేపు అసెంబ్లీలో చర్చిస్తామని మంత్రి నారాలోకేష్ తెల్చి చెప్పారు.
దీనితో పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావాలని ఎవరు కూడా బొట్టు పెట్టి పిలవరన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హజరు కానీ వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. చట్టసభకు రావడం, ప్రజా సమస్యలపై చర్చించడం శాసనసభ్యులుగా వారి ప్రధాన కర్తవ్యమన్నారు. సభను బహిష్కరించడంతో మెస్సెజ్ ఏమిస్తున్నారని వైసీపీ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం దేవుడిని సైతం రోడ్డు మీదకు తీసుకురావడం బాధాకరమని, దేవుడి ఫొటోలతో మండలిలో నిరసనలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.