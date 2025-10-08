English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Shram Shakti Neeti 2025: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. కొత్త కార్మిక విధానం అమలు ఎప్పుడంటే..??

Shram Shakti Neeti 2025: ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. కొత్త కార్మిక విధానం అమలు ఎప్పుడంటే..??

Modi government: కేంద్ర ప్రభుత్వం “శ్రమ శక్తి నీతి 2025” కార్మిక విధాన ముసాయిదాను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా ఉద్యోగుల వేతనం, భద్రత, పని పరిస్థితులు, సామాజిక రక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వ్యవస్థీకృత, అసంఘటిత రంగాల ఉద్యోగులను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడం, సమాన అవకాశాలు, గౌరవప్రదమైన పని వాతావరణాన్ని అందించడం కూడా ఇందులో భాగంగా ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనల తర్వాత, ఈ విధానం వచ్చే సంవత్సరం ప్రారంభంలో అమలు కానుంది. అనంతరం రాష్ట్రాలకూ అనుసరణ సూచిస్తుంది. 
కేంద్ర ప్రభుత్వం “శ్రమ శక్తి నీతి 2025” అనే కొత్త కార్మిక విధాన ముసాయిదాను ఇటీవల విడుదల చేసింది. ఈ ముసాయిదా ప్రజల సూచనలకు కూడా అందుబాటులో పెట్టింది. దీనిలో దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల వేతనం, భద్రత, పని పరిస్థితులు, సామాజిక రక్షణ,  భవిష్యత్తు భద్రత వంటి అంశాలను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది.

కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విధానాన్ని జాతీయ కార్మిక, ఉపాధి విధానంగా రూపొందిస్తూ, 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం అనే లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంది.   

పరిశ్రమలోని ఉద్యోగుల సంక్షేమం,  పరిశ్రమ వృద్ధిని సమతుల్యం చేయడం ద్వారా ఉపాధిని పెంచడం, సురక్షితమైన, గౌరవప్రదమైన పని వాతావరణాన్ని అందించడం, ప్రతి ఉద్యోగికి సమాన అవకాశాలను కల్పించడం ఈ విధాన లక్ష్యం. 

అలాగే, వ్యవస్థీకృత,  అసంఘటిత రంగాలలో ఉన్న ఉద్యోగులను ప్రధాన స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. ఈ  ముసాయిదా ప్రకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని కార్మికులకు సమాన వేతనం, మెరుగైన కార్యాలయ సౌకర్యాలు, వారి అర్హతలు,  అనుభవాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని అభివృద్ధి అవకాశాలను అందిస్తుంది. 

ఈ విధానం ద్వారా దేశ కార్మిక రంగంలో ఉత్పాదకత పెరుగడంతోపాటు పరిశ్రమల అభివృద్ధికి దోహదం ఉంటుంది. అంతేకాదు సమగ్ర ఉపాధి విధానం ఏర్పడుతుంది.

ఈ విధానం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక సూచనలు వచ్చిన తరువాత నోటిఫికేషన్ ద్వారా అమలు అవుతుంది. అంచనాల ప్రకారం, ఇది వచ్చే సంవత్సరం ప్రారంభంలో దేశవ్యాప్తంగా అమలు అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ విధానాన్ని అనుసరించి అమలు చేయాలని సూచిస్తుంది. “శ్రమ శక్తి నీతి 2025” భవిష్యత్తులో భారత దేశ కార్మిక రంగానికి సమగ్ర దిశానిర్దేశాన్ని ఇస్తుంది. ఇది ఉద్యోగులను కాపాడటంతోపాటు  దేశంలో వ్యాపార వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

Shram Shakti Neeti 2025 Modi govt Labour Ministry Draft Manpower Policy 2025 Labour Policy Employee Rights government of india Working Environment

