Mirnalini Ravi Latest Photos: సోషల్ మీడియా ఈ రోజుల్లో ఎంత బలంగా పవర్ఫుల్గా ఉందో అందరికి తెలిసిన విషయమే. కొంతమంది టిక్టాక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పాపులర్ అవుతుండగా..మరికొందరు సరాసరి సినిమాల్లో అవకాశాలను దక్కించుకుంటున్నారు. అలాంటి కోవకే హీరోయిన్ మృణాలినీ రవి వస్తుంది. డబ్స్మాష్ వీడియోలతో సోషల్మీడియాలో ట్రెండ్ అయిన ఈ బ్యూటీ ఆ తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలను కొట్టేసింది.
కొంతమంది సోషల్ మీడియా ద్వారా ఫేమస్ అవుతుంటే.. మరికొందరు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా పావులర్ అవుతున్నారు. అదేవిధంగా, ఈ హీరోయిన్ కూడా డబ్ స్మాష్ వీడియోల ద్వారా తొలుత తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా మంచి క్రేజ్ దక్కించుకుంది.
ఆమె మరెవరో కాదు ఆమె పేరు మృణాళిని రవి.. అయితే ఆమె తెలుగులో చేసింది తొలి సినిమా వరుణ్ తేజ్ సరసన 'గద్దలకొండ గణేష్'. ఈ సినిమాలో ఈమె ఓ హీరోయిన్గా నటించింది. ఆ సినిమాతో తెలుగులో ఎంతోమంది అభిమానాన్ని చూరగొంది.
2019లో విడుదలైన 'సూపర్ డీలక్స్' సినిమాతో నటిగా చిత్రసీమలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమెకు సినిమా అవకాశాలు క్యూ కట్టాయి.
ఆమె డబ్స్మాష్ వీడియోలు చూసిన త్యాగరాజన్ కుమార్ రాజా ఆమెకు 'సూపర్ డీలక్స్' సినిమాలో నటించే అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ విధంగా మృణాళిని రవి హీరోయిన్ అయ్యింది. ఆ వెంటనే వరుస ఆఫర్లు వచ్చాయి. హీరోయిన్గా ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకుంది.
మృణాళిని.. తమిళం, తెలుగులో చాలా ఆఫర్లు వచ్చాయి. తెలుగులో 'ఆర్గానిక్ మామా హైబ్రిడ్ అల్లుడు', 'మాయ మశ్చేంద్ర', 'లవ్ గురు' వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. అలాగే తమిళంలో విశాల్ 'ఎనిమీ', 'విక్రమ్', 'కోబ్రా' వంటి క్రేజీ చిత్రాల్లో కూడా నటించింది.