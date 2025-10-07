Mirror Vastu: ఇంట్లో అదృష్టం పెరగాలంటే అద్దం ఇక్కడ ఉంచండి..లక్ష్మీదేవి తండవిస్తుంది!

Mirror Vastu At Home: ఇంట్లో ఈ దిశలో అద్దం ఉంచడం వల్ల అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఇంట్లో అద్దం ఎక్కడ ఉంచాలి? ఎక్కడ ఉంచకూడదు? అనే దానిపై 7 వాస్తు చిట్కాలను పరిశీలిద్దాం.
Mirror Vastu At Home: మన ఇల్లు ఎప్పుడూ సానుకూల శక్తితో నిండి ఉండాలి. ఆనందం, డబ్బు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండాలి. దీని కోసం వాస్తు శాస్త్రంలో చాలా సులభమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి. అందులో అద్దం పోషించే పాత్ర చాలా పెద్దది. వాస్తు ప్రకారం.. అద్దం సరైన దిశలో ఉంచితే, అది ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని రెట్టింపు చేస్తుంది. అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. అద్దం తప్పు స్థానంలో ఉంచితే, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక నష్టాలు, ఇంట్లో శాంతి లేకపోవడం వంటి ప్రమాదం ఉంది. ఇంట్లో అద్దం ఎక్కడ ఉంచాలో? ఎక్కడ ఉంచకూడదు అనే దానిపై 7 వాస్తు చిట్కాలను పరిశీలిద్దాం?
ప్రధాన ద్వారం ముందు అద్దం పెట్టకండి. ప్రధాన ద్వారం ద్వారానే సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. మీరు నేరుగా అద్దం ముందు ఉంచితే, సానుకూల శక్తి ఇంటి లోపలికి వెళ్లకుండానే బయటకు వెళ్లిపోతుంది. మీరు తలుపు దగ్గర అద్దం ఉంచాలనుకుంటే, దానిని తలుపు పక్కన ఉన్న గోడపై ఉంచండి. ఇలా చేయడం ద్వారా, సానుకూల శక్తి ప్రవేశించడానికి మార్గం చూపుతుంది.
ఉత్తరం, తూర్పు ముఖంగా ఉన్న గోడలపై అద్దాలను ఉంచాలి. వాస్తు ప్రకారం, అద్దాలను ఉంచడానికి ఉత్తమ దిశలు ఉత్తరం, తూర్పు. ఉత్తర దిశ సంపద దేవుడు కుబేరుడికి చెందినది. కాబట్టి, ఇక్కడ అద్దం ఉంచితే, ఇంట్లో డబ్బు స్థిరపడుతుంది.
తూర్పు, సూర్యుడు ఉదయించే దిశ. ఇక్కడ అద్దం ఉంచితే, సూర్యకాంతి నుండి వచ్చే సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఆరోగ్యం, బలాన్ని తెస్తుంది. దక్షిణం, పశ్చిమం వైపు ఉన్న గోడలపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అద్దాలను ఉంచవద్దు. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇంట్లో ఉద్రిక్తత, తగాదాలకు కారణమవుతాయి.
అద్దం ఎల్లప్పుడూ సానుకూల విషయాలను ప్రతిబింబించాలి. అద్దం సహజ కాంతి, ఆకుపచ్చ మొక్కలు లేదా మంచి కళాకృతిని ప్రతిబింబించేలా ఉంచాలి. అద్దం కిటికీకి ఎదురుగా ఉంచితే, ఇల్లు అంతటా సూర్యకాంతి వ్యాపిస్తుంది. సానుకూల ప్రకంపనలు పెరుగుతాయి. అద్దంలో పదునైన అంచులు, మెట్లు కనిపించకుండా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఇది ప్రతికూల శక్తిని రెట్టింపు చేస్తుంది.
డైనింగ్ రూమ్: డైనింగ్ టేబుల్ ప్రతిబింబించేలా డైనింగ్ రూమ్లో అద్దం ఉంచాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లో ఆహారం, సంపదకు కొరత ఉండదని, అవి రెట్టింపు అవుతాయని వాస్తు చెబుతోంది. దీనితో పాటు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ మరియు ఐక్యత పెరుగుతాయి. అయితే, మీరు ఎల్లప్పుడూ అద్దం శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పగిలిపోకూడదు. మురికిగా ఉన్న అద్దం ప్రతికూలతను పెంచుతుంది.
వాస్తు ప్రకారం.. బెడ్ రూమ్ లో అద్దాలు ఉంచకపోవడమే మంచిది. ముఖ్యంగా, మన మంచం అద్దంలో కనిపించకూడదు. ఇలా జరిగితే, మనం సరిగ్గా నిద్రపోలేము, దీనివల్ల భార్యాభర్తల మధ్య ఉద్రిక్తత, ఆరోగ్య సమస్యలు, తగాదాలు వస్తాయి. అవసరమైతే రాత్రి పడుకునేటప్పుడు అద్దంను ఉత్తరం లేదా తూర్పు గోడపై ఉంచి, దానిని ఒక గుడ్డతో కప్పండి. పిల్లల గదుల్లో అద్దాలు ఉంచకూడదు. ఇది వారి ఏకాగ్రతను ప్రభావితం చేస్తుంది. పరధ్యానాన్ని పెంచుతుంది.
ప్రత్యేక ప్రదేశాలు: బాత్రూమ్ ఉత్తరం లేదా తూర్పు గోడపై అద్దం ఉంచాలి. ఆ ప్రాంతంలో మంచి వెలుతురు ఉండాలి. టాయిలెట్ సీటు లేదా బాత్రూమ్ తలుపుకు ఎదురుగా అద్దం ఉంచకూడదు. ఇంటికి ఉత్తరం లేదా తూర్పు గోడపై అద్దం ఉంచితే, మీ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. వర్క్ డెస్క్కు ఎదురుగా దానిని ఉంచవద్దు. ఎందుకంటే అది ఏకాగ్రతను ప్రభావితం చేస్తుంది. క్యాష్ లాకర్ / బీర్ క్యాబినెట్ దగ్గర అద్దం ఉంచితే, సంపద రెట్టింపు అవుతుందని వాస్తు చెబుతోంది.
సరైన ఆకారం: చతురస్రాకార మరియు దీర్ఘచతురస్రాకార అద్దాలు ఉత్తమం. గుండ్రని, ఓవల్ లేదా డిజైనర్ ఆకారాలను (ఇవి అసమానంగా ఉంటాయి) నివారించండి. ఇవి అస్తవ్యస్తమైన శక్తిని సృష్టిస్తాయి. అద్దాలను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా మరియు చక్కగా ఉంచాలి. పగిలిన లేదా తడిసిన అద్దాలు ప్రతికూలతను తెస్తాయి. వాటిని వెంటనే భర్తీ చేయాలి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం వాస్తు శాస్త్రం ఆధారంగా రూపొందించింది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)