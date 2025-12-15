English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Train Journey: రైలు మిస్‌ అయితే అదే టిక్కెట్‌తో మరో ట్రైన్‌లో ప్రయాణం చేయవచ్చా? కొత్త రూల్స్‌..!

Missed Train Travel In Another Train: భారతీయ రైల్వే ద్వారా ప్రతి రోజు కొన్ని వేలమంది ప్రయాణీకులు రైల్వే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు రూల్స్ ప్రయాణీకుల సౌకర్యార్థం మార్పులు చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఒకవేళ మీరు ప్రయాణించాల్సిన ట్రైన్ మిస్ అయితే అదే టికెట్ తో వేరే ట్రైన్ లో రైలు ప్రయాణం చేయవచ్చా ? లేకపోతే రిఫండ్ ఎప్పుడు చేస్తారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 
 చాలామంది ప్రయాణీకులు తమకు తెలియకుండా కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. దీనివల్ల వారికి భారీ పెనాల్టీ పడుతుంది. ఒకవేళ మీరు ప్రయాణించే ట్రైన్ మిస్ అయితే మీరు అదే టికెట్‌తో వేరే ట్రైన్ లో ప్రయాణించవచ్చా? అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? జరిమానా పడుతుందా ?ఎలాంటి రూల్స్ ఉంటాయి.  

 ట్రైన్ మిస్ అయితే ఇంకో ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేసి చేయాల్సి వస్తే రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం మీరు సాధారణ కోచ్ టికెట్ కొనుగోలు చేయాల్సిందే. అయితే ఈ టికెట్ వందే భారత్‌, రాజధాని, సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్‌లకు వర్తించదు . ఇది ఒక జనరల్ టికెట్ మాత్రమే. ఒకవేళ మీ వద్ద ఎలాంటి టికెట్స్ లేకపోతే భారీ పెనాల్టీ విధిస్తారు.  

 మీరు ట్రైన్ మిస్ అయితే మీ వద్ద రిజర్వేషన్‌ టిక్కెట్‌ ఉంది కదా అని మరో రిజర్వేషన్‌ కోచ్‌లో ప్రయాణం చేయకూడదు. ఇది రిస్క్‌తో కూడుకున్నది. మీరు రైల్వే స్టేషన్ కు ఆలస్యంగా రావాల్సి ఉంటే రిఫండ్ పెట్టుకోవడం మంచిది . దీనికి టికెట్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్ (TDR)ఫైల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐఆర్‌సీటీసీ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ ద్వారా టికెట్ ఆప్షన్ లో ఫైల్ టీడీఆర్ ఎంపిక చేసుకొని అక్కడ కారణం కూడా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది  

టీడీఆర్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత మీరు రిఫండ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం మీ టికెట్ డబ్బులు నేరుగా మీ ఖాతాలోకి రిఫండ్ చేస్తారు. ఇది సాధారణంగా 60 రోజులలోపు మీ డబ్బులు మీ ఖాతాలో జమ అవుతాయి .  

అంతేకాని టికెట్ మీ వద్ద ఉందని మరో రిజర్వేషన్ ఉన్న ట్రైన్ లో ప్రయాణించడం ఎప్పటికైనా ప్రమాదం. భారీ పెనాల్టీ విధించే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీరు సమయానికి రైల్వే స్టేషన్ కి చేరుకోకుంటే ఇతర రవాణా వ్యవస్థ పై ఆధారపడటం మంచిది. లేకపోతే భారీ జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

missed train rules india travel in another train same ticket indian railways missed train rules train missed refund rules

