RPF Launches Mission Octous: ఇండియన్ రైల్వే ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త తీసుకువచ్చింది. రైలు ప్రయాణ సమయంలో లగ్గేజీ ఇతర జేబుదొంగల ఎక్కువగా ఉండటంతో విసిగిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి కోసం కొత్త ఆపరేషన్ చేపట్టింది రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ ను ప్రయాణికుల కోసం తీసుకువచ్చింది. మిషన్ ఆక్టోపస్ పేరు దీనికి పెట్టింది ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
సాధారణంగా మిషన్ అక్టోపస్ మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలో రైళ్లు ఆ ప్రాంగణాల్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో నేర కార్యక్రమాలను అరికట్టేందుకు తీసుకువచ్చారు. ప్రధానంగా రైళ్లపై రాళ్ల దాడితో పాటు దొంగతనం వంటి ఘటనలను అరికట్టడానికి మిషన్ ఆక్టోపస్ ప్రారంభించారు.
ఇది రైల్వే ప్రయాణికులకు భారీ శుభవార్త అని చెప్పాలి. ప్రయాణీకులు రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు తమతో పాటు లగ్గేజీ బ్యాగ్స్ ఇతర విలువైన వస్తువులు తీసుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. అలాంటి సమయంలో రైలు దొంగలు, జేబుదొంగలు, మొబైల్ ఇతర విలువైన వస్తువులు తస్కరించే అవకాశం ఉంది.
అంతే కాదు రైలు ప్రయాణ సమయంలో హ్యాకింగ్, వెల్డింగ్, చైన్ పుల్లింగ్ వంటి నేర కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. అలాంటి ఘటనలకు తావివ్వకుండా ఆ మిషన్ ఆక్టోపస్ ప్రారంభించారు. మీరు 8 సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. ఆక్టోపస్కు 8 కాళ్లు ఉన్నట్లే వీలు కూడా నేర కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు ఈ మిషన్ అక్టోపస్ పేరు పెట్టి ప్రారంభించారు. నేరాలను నియంత్రించడానికి ప్రధానంగా తీసుకువచ్చారు.
అక్టోపస్ లో భాగంగా రైళ్ళలో సీసీటీవీలో ఏర్పాటుచేసి ప్రయాణికులపై ఎలాంటి నేర కార్యక్రమాలకు గురికాకుండా కాపాడుతుంది. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం వాళ్లని రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకోవడానికి రద్దీగా ఉన్న రైళ్లలో ఏర్పాట్లు చేస్తారు. ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది సాధన దుస్తులు రెక్కీ వేసి వారిని పట్టుకోవచ్చు.
ఇటీవల కాలంలో రైళ్లపై దాడి రైళ్లలోకి సంబంధించిన ఆస్తుల నష్టం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మిషన్ ఆక్టోపస్ ఈ సమస్యను కూడా పరిష్కరించడానికి కీలక వ్యూహరచనలు చేస్తుంది. రైలులో దొంగతనంతో పాటు ఆస్తులు నష్టం వాటిల్లకుండా చర్యలు చేపడుతుంది.