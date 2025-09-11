Star Hero: బలవంతపు పెళ్లి.. స్టార్ హీరో పై పై మొదటి భార్య ఊహించని కామెంట్స్!

Star Hero Wife: ప్రముఖ నటుడు మిథున్ చక్రవర్తి పై ఆయన భార్య చేసిన కామెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నాయి. తనను అతనితో బలవంతపు పెళ్లి చేశారు అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఇంతకీ ఏమైంది.. అసలు సంగతి ఏమిటి అన్న పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే....
బాలీవుడ్ లో నటుడుగా పేరు సంపాదించిన మిథున్ చక్రవర్తి రాజకీయవేత్తగా కూడా పేరు సంపాదించారు. నటన పరంగే కాకుండా వివాదాస్పదమైన ప్రేమ జీవితాలకు కూడా పేరు సంపాదించారు. మిథున్ చక్రవర్తి, మొదటి భార్య హెలెనా ల్యూక్ తో 1979లో వీరి వివాహం జరిగింది. అయితే ఇలా వివాహమైన కేవలం నాలుగు నెలల లోపే వీరు విడిపోయారు. ఆ తర్వాత హెలెనా ల్యూక్ విదేశాలకు వెళ్ళిపోయి, అక్కడ విమాన రంగంలో స్థిరపడిపోయింది. ఆ తర్వాత 1979లో మరొక నటి యోగితా బారిని వివాహం చేసుకున్నారు.
హెలెనా ల్యూక్ గతంలో ఒక ప్రముఖ మ్యాగజైన్ కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో.. మిథున్ చక్రవర్తి తనను వివాహం చేసుకోవాలని చాలా బలవంతం చేశారంటూ ఈమె తెలియజేసింది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఫోన్లు చేసి ఎక్కువగా విసిగించే వారిని.. అందుచేతనే 1979లో ఇద్దరము రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నాము.. కానీ ఈ వివాహం ఎక్కువ కాలం కొనసాగించలేకపోయామని తెలిపింది.
ఈ వివాహం తనతో జరిగి ఉండకూడదు అని తాను అనుకుంటున్నానని హెలెనా వెల్లడించింది.. అయితే ఈనటి తెలిపిన ప్రకారం మిథున్ తనని బ్రెయిన్ వాష్ చేసి ఆమెను నమ్మించి వివాహం చేసుకున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది. వీరి వివాహం అనంతరం కొన్ని నెలలకే వారి మధ్య గొడవలు మొదలై విడిపోయారు. ముఖ్యంగా అన్నిటిలో కూడా తనని డామినేషన్ చేసేలా ప్రయత్నం చేసే వారని, అందుకే వివాహమైన నాలుగు నెలలకి వీరి బంధం ముగిసింది అని చెప్పవచ్చు.
కానీ మిథున్ చక్రవర్తి ,నటి యోగిత మధ్య ఉండే సన్నిహిత్యం కారణంగానే మిథున్,హెలెనా విడిపోయారని విషయం బాలీవుడ్లో వినిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా ఈ మధ్యకాలంలో ఒకప్పుడు హీరోలతో వైవాహిక బంధంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ఒక్కొక్కరిగా బయట పెట్టడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
నిన్నటికి నిన్న రిషి కపూర్ తో నీతూ కపూర్ ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు అందరినీ ఆశ్చర్యపరచగా ఇప్పుడు మరొక నటి తన భర్త కారణంగా ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల గురించి చెప్పి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.