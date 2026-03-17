Mithuna Rashi 2026: మిథున రాశివారికి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో జరిగేది ఇదే..!

Ugadi Rashiphalalu 2026 Mithuna Rashi: మిథున రాశి వారికి శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఆదాయం 8, వ్యయం 11, రాజ్యపూజ్యం 1, అవమానం 7. ఉగాది నుంచి మిథురాశి వారికి కెరీర్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. అన్ని రంగాల్లో పనిచేసే వారికి అద్భుత యోగం ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా ఉంటుంది.
మిథున రాశి వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరంలో మంచి సహాయం కూడా బంధుమిత్రుల నుంచి లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ప్రధానంగా మిథున రాశి వ్యాపారస్తులు కొత్త పనులు చేపట్టిన ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది.
ఏడాది మిథున రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితం గడుపుతారు. పరాభావనమ సంవత్సరం మిథున రాశి వారికి అద్భుత యోగాన్ని తీసుకువస్తుంది. అంతేకాదు విద్యార్థులు కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకునే సంవత్సరం. ఏడాది మిథున రాశి వారి విద్యార్థులు విదేశీయానం చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి వారికి కాస్త పనుల విషయంలో ఒత్తిడి ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. పదోన్నతి కూడా పొందే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి మిథున రాశి వారికి శ్రమకు తగ్గిన ఫలితం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు ఏడాది అధికంగా కలిసి వస్తుంది.
రాజకీయ, కళ అన్ని రంగాల్లో వారికి పనికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. క్రీడా రంగంలో ఉన్న మిథున రాశి వారికి కూడా మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది. రాజకీయ నాయకులకు మరింత హోదా పెరుగుతుంది. రాహు, కేతు జపాలు చేయించుకోవడం మంచిది.
ఉగాది తరువాత దానం చేయడం మంచిది. తద్వారా పరాభవ సంవత్సరంలో తిరుగులేని విజయం వరిస్తుంది. వారాహి అమ్మవారి దర్శించుకోవడం వల్ల అన్ని విధాలు కలిసి, దుర్గామాతని దర్శించుకోవడం మంచిది. శత్రువు బాధలు తగ్గిపోతాయి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)