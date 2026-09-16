Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Snapdragon చిప్‌తో మొబైల్ మార్కెట్‌లోకి Mivi ఎంట్రీ.. సెప్టెంబర్ 24న Mivi One 5G లాంచ్!

Snapdragon చిప్‌తో మొబైల్ మార్కెట్‌లోకి Mivi ఎంట్రీ.. సెప్టెంబర్ 24న Mivi One 5G లాంచ్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 16, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:52 AM IST


Mivi One 5g India Launch: భారత మార్కెట్‌లోకి Mivi బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొట్టమొదటి Mivi One 5G మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం డిజైన్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Mivi One 5g India Launch: ప్రముఖ టెక్‌ కంపెనీ Mivi మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన ధరల వివరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే, కంపెనీ అధికారక ధరను ప్రకటించనప్పటికీ.. మివి వన్ 5G మొబైల్‌ ధర మాత్రం ఇటీవలే లీక్‌ అయ్యాయి. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మివి వన్ 5G ధర రూ.10,000 నుంచి రూ.15 వేల మధ్య ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Upcoming 5g Phones India1/5

మైక్రో వెబ్‌పేజీ

ఈ ఫోన్ సెప్టెంబర్ 24న భారతదేశంలో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇది విడుదలైతే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన మైక్రో వెబ్‌పేజీ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది.  

Mivi One 5g Android 162/5

చిప్‌సెట్

Mivi One 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 5G చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది బడ్జెట్‌ ధరలోనే అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలా టెక్‌ బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన మొబైల్స్‌పై ప్రభావం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కంపెనీ విడుదల తేదిని కూడా ప్రకటించలేనట్లు తెలుస్తోంది.   

Mivi One 5g Specifications Telugu News3/5

చిప్‌సెట్

ఈ వన్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్‌కామ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 5G చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌పై పని చేస్తుంది. అయితే, కంపెనీ ఇంకా మోడల్‌ను అధికారికంగా వెల్లడించలేనట్లు తెలుస్తోంది.. గతంలో గీక్‌బెంచ్ జాబిత ప్రకారం.. ఇది స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది మల్టీటాక్సింగ్‌ చేసేవారికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది..  

Mivi One 5g India4/5

ఆండ్రాయిడ్

ఇది 6GB ర్యామ్‌తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.. Miviవన్ 5Gలో 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. అయితే, ఈ ఫోన్ ఎన్ని RAM వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుందో కంపెనీ ఇంకా స్పష్టంగా వెల్లడించలేదు.. ఇది మొత్తం మూడు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక భాగం అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

Mivi One 5g Flipkart Telugu News5/5

LED ఫ్లాష్‌

ఇందులో అద్భుతమైన LED ఫ్లాష్‌తో పాటు USB టైప్-సి పోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. మివి ప్రస్తుతం ఇయర్‌ఫోన్‌లు, TWS ఇయర్‌బడ్స్‌తో పాటు స్పీకర్‌ల వంటి ఆడియో పరికాలతో మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన పేరును సంపాదించుకున్న సంగతి తెలిసిందే.. మివి వన్ 5Gతో ఈ కంపెనీ మొదటిసారిగా స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్‌లోకి దూసుకు రాబోతోంది..

TAGS:
Mivi One 5g
Mivi One 5g News
telugu news
Latest Telugu news
One 5g Price

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
76వ పడిలో ప్రధాని మోడీ.. ఈయనకు మాత్రమే సాధ్యమైన కొన్ని రికార్డులు..
2
3
4
5