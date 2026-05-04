MK Stalin: టీవీకే విజయ్‌ సునామీలో ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ ఘోర ఓటమి!

MK Stalin Loses Kolathur Against VS Babu After 1996: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఊహించని ఫలితాలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఎంకీ స్టాలిన్‌ ఘోరంగా ఓడిపోయారు. అతడి కంచుకోటను టీవీకే పార్టీ బద్దలు కొట్టింది. విజయ్‌ సునామీలో స్టాలిన్‌ కూడా కొట్టుకుపోవడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు సంచలనం రేపుతున్నాయి. టీవీకే విజయ్‌ ప్రభంజనం సృష్టించగా.. ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన అనామకులు కూడా భారీ విజయాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు. టీవీకే అభ్యర్థుల చేతిలో ఉద్దండులు కూడా ఓడిపోతున్నారు. వారిలో మాజీ కాబోతున్న ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ కూడా ఓడిపోయారు.

వరుసగా మూడు సార్లు గెలిచిన తన స్థానం కోలత్తూర్‌ నుంచి ఎంకే స్టాలిన్‌ మరోసారి డీఎంకే పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారు. అతడి విజయం నల్లేరుపై నడక అని అందరూ భావించారు. విజయంపై పూర్తి ధీమాతో ఉన్న డీఎంకేకు టీవీకే నుంచి ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఘోరంగా ఓడిపోయారు. అది కూడా 9 వేల ఓట్ల తేడాతో ఓడడం రాజకీయ వర్గాలను పూర్తి విస్మయానికి గురి చేసింది.

ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో దిగిన ఎంకే స్టాలిన్‌ 1996 తర్వాత తొలిసారి ఓటమి చెందారు. తన తండ్రి కరుణానిధి రాజకీయ వారసుడిగా వచ్చిన స్టాలిన్‌ ఈ స్థాయిలో ఓటమి ఏనాడూ చవిచూడలేదు. పార్టీ అధికారం కోల్పోయినా ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోవడం గమనార్హం.

ఐదేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా పని చేసిన ఓ వ్యక్తి తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన స్థానంలో ఓడిపోవడం తమిళ రాజకీయాల్లో చాలా అరుదు. టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్‌ బాబు చేతిలో స్టాలిన్‌ను ఓటమి పొందారు.

ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ను ఓడించిన వీఎస్‌ బాబుకు విజయ్‌ తాను ఏర్పాటుచేయబోయే ప్రభుత్వంలో భారీ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. అతడికి మంత్రి పదవి దక్కనుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా ఎన్నికలు తమిళ రాజకీయాలను ఒక్కసారిగా మార్చివేశాయి.

అధికారం కోల్పోవడంతోపాటు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోవడంతో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ చట్టసభలో అడుగుపెట్టలేకపోతున్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా స్టాలిన్‌కు అవకాశం కూడా దక్కకపోవడం గమనార్హం.

