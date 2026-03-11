Tax On Data Usage: యూజర్లకు దిమ్మతిరిగే న్యూస్.. మొబైల్ డేటాపై ట్యాక్స్ వేయబోతున్న కేంద్రం..?

Data Usage In India Could Soon Get Taxed: దేశంలో రోజురోజుకి ఇంటర్నెట్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మొబైల్ డేటాపై నామమాత్రపు పన్ను విధించడం ద్వారా భారీగా ఆదాయం సమకూర్చుకోవచ్చని కేంద్రం భావిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. టెలికం విభాగం (DoT) దీనిపై అధ్యయనం చేయాలని కోరినట్లుగా సమాచారం.
డేటా వినియోగం రోజురోజుకి పెరుగుతుండటంతో కేంద్రం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూజర్లు వాడే ఒక GB డేటాపై రూ. 1 చొప్పున పన్ను వేయాలని చూస్తోంది. దీంతో ఏడాదికి సుమారు రూ. 22,900 కోట్ల అదనపు రాబడి వస్తుందని కేంద్రం ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తుంది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, డిజిటల్ నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ నిధులను వాడుకోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
అయితే కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఆదాయం పెంచుకోవడంతో పాటు, పెరుగుతున్న డిజిటల్ అడిక్షన్కు అడ్డుకట్ట వేయడమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం డేటా తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటంతో యువతలో స్క్రీన్ టైమ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.
కాబట్టి డేటాపై పన్ను విధిస్తే ప్రజలు తమ ఇంటర్నెట్ వినియోగాన్ని కాస్త తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుందని, తద్వారా సామాజిక మరియు ఆరోగ్య సమస్యలను కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అంటే, ఈ పన్నును కేవలం ఆదాయ వనరుగానే కాకుండా ఒక సామాజిక సంస్కరణ సాధనంగా కూడా ప్రభుత్వం చూస్తోంది.
కాగా ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే ఇప్పటికే పెరుగుతున్న రీఛార్జ్ ధరలతో సతమతమవుతున్న సామాన్య వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడటం ఖాయం. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ విద్య, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేవారు మరియు చిన్న వ్యాపారస్తుల బడ్జెట్ తలకిందులయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ప్రస్తుతం ఈ అంశం కేవలం చర్చల దశలో మాత్రమే ఉంది. దీనిపై ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోలేదని, వివిధ వర్గాల నుండి అభిప్రాయాలను సేకరించిన తర్వాతే ప్రభుత్వం ఒక స్పష్టతకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.