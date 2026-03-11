Modi Govt: మోదీ ఒకే ఒక ప్రకటన.. తుఫాన్ లా చెలరేగిన ఈ కంపెనీల షేర్లు..!!

Modi Cabinet increases Jal Jeevan Mission: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న ఒకే ఒక నిర్ణయంతో స్టాక్ మార్కెట్లో నీటి మౌలిక సదుపాయాల రంగానికి చెందిన కంపెనీలకు భారీ ఊపునిచ్చింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరాను మెరుగుపరచే లక్ష్యంతో అమలు చేస్తున్న జల్ జీవన్ మిషన్ ను 2028 వరకు పొడిగించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే ఈ పథకానికి కేటాయించే నిధులను కూడా గణనీయంగా పెంచినట్లు ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే నీటి సరఫరా వ్యవస్థకు సంబంధించిన కంపెనీల షేర్లలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది.
ప్రత్యేకంగా పంపులు, పైపులు, నీటి మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణంలో పాల్గొనే కంపెనీలకు పెట్టుబడిదారుల నుంచి భారీగా కొనుగోళ్లు వచ్చాయి. దీనితో అనేక స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్లు ఒక్కరోజులోనే దాదాపు 20 శాతం వరకు ఎగబాకాయి. నీటి మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో పనిచేస్తున్న Denta Water & Infra Solutions, EMS Limited షేర్లు దాదాపు 20 శాతం వరకు పెరిగాయి. అదే సమయంలో Shakti Pumps, Indian Hume Pipe, Vishnu Prakash R Punglia వంటి కంపెనీల షేర్లు కూడా 10 నుంచి 20 శాతం వరకు లాభాలను నమోదు చేశాయి. ఈ కంపెనీలు ఆ రోజు ట్రేడింగ్లో Nifty Smallcap Index లో అత్యధిక లాభాలు పొందిన స్టాక్లలో నిలిచాయి.
ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి మొత్తం రూ. 8.69 లక్షల కోట్ల భారీ వ్యయాన్ని ఆమోదించింది. ఈ పథకం 2019-20లో ప్రారంభమైనప్పుడు మొత్తం బడ్జెట్ రూ. 2.08 లక్షల కోట్లు మాత్రమే ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాను గణనీయంగా పెంచి రూ. 3.59 లక్షల కోట్లకు తీసుకువచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి ద్వారా తాగునీటిని అందించడం ఈ పథకపు ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీని ద్వారా పైపులు, పంపులు, నీటి శుద్ధి వ్యవస్థలు, EPC ప్రాజెక్టుల్లో పనిచేసే కంపెనీలకు పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
ఇంతకుముందు ఈ పథకానికి సంబంధించిన కొత్త కేంద్ర నిధుల విడుదలను 2025 నవంబర్లో ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అవినీతి ఆరోపణలు వెలువడటంతో చెల్లింపుల ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దీని ప్రభావంగా అనేక EPC కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లింపులు ఆలస్యం అయ్యాయి. కొంతమంది కంపెనీలు ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్త నిధులు విడుదల కావడంతో ఆ కంపెనీలపై ఉన్న ద్రవ్య ఒత్తిడి తగ్గి ప్రాజెక్టుల అమలు వేగవంతం అవుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఈ మిషన్కు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రాజెక్టుల్లో ఇప్పటికే అనేక కంపెనీలు భాగస్వాములయ్యాయి. ఉదాహరణకు Denta Water & Infra Solutions సంస్థ తన ఆదాయ నివేదికలో సుమారు రూ. 400 కోట్ల విలువైన మూడు జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రాజెక్టులు తమ వద్ద ఉన్నాయని వెల్లడించింది. అలాగే KEC International కూడా ఈ పథకానికి సంబంధించిన సుమారు రూ. 1,400 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను తన ఆర్డర్ బుక్లో కలిగి ఉందని తెలిపింది. ఇది ఆ కంపెనీ మొత్తం ఆర్డర్ బుక్లో దాదాపు నాలుగు శాతం వాటాను సూచిస్తుంది.
ఈ ప్రకటన ప్రభావం స్టాక్ మార్కెట్లో వెంటనే కనిపించింది. బుధవారం ట్రేడింగ్ సమయంలో KEC International షేర్లు సుమారు 2.3 శాతం పెరిగాయి. నీటి సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగంలో పనిచేసే VA Tech Wabag షేర్లు కూడా 7 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి. జల్ జీవన్ మిషన్ విస్తరణతో పాటు పెరిగిన బడ్జెట్ కారణంగా నీటి మౌలిక సదుపాయాలు, పైపులు, పంపులు, EPC రంగాలలో పనిచేసే కంపెనీలకు రాబోయే సంవత్సరాల్లో గణనీయమైన వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశముందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా ఈ రంగానికి చెందిన స్టాక్లపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి కూడా మరింత పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
