English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!

Modi Credit Card Scheme 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వం చిన్న వ్యాపారుల కోసం అనేక పథకాలు అమలు చేస్తోంది. వీటిలో రుణాలు ఇచ్చే పథకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా క్రెడిట్ కార్డు పథకాన్ని తీసుకొస్తోంది. బ్యాంకులు క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా ముందస్తు ఖర్చులకు అవకాశం ఇచ్చినట్లే.. మోదీ ప్రభుత్వం కూడా ఇలాంటి సౌకర్యాన్ని అందించబోతోంది. వ్యాపారాలను సులభంగా నడపడానికి ఈ కార్డు ఉపయోగపడుతుంది.
 
1 /5

ప్రధాని మోదీ చిన్న వ్యాపారుల కోసం ఎన్నో పథకాలు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు కొత్తగా మోదీ క్రెడిట్ కార్డు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా చిన్న, సూక్ష్మ, మధ్య తరగతి వ్యాపారులకు 5 లక్షల రూపాయల వరకు వడ్డీ లేని రుణం ఇస్తారు. 

2 /5

Udyam పోర్టల్‌లో నమోదు చేసుకున్న వారికి ఈ కార్డు అందజేస్తారు. మొదటి ఏడాదిలో పది లక్షల కార్డులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.   

3 /5

ఈ కార్డు ద్వారా వ్యాపారులు చేతిలో డబ్బు లేకపోయినా వ్యాపారం ప్రారంభించవచ్చు. లాభాలు వచ్చిన తర్వాత రుణం తిరిగి చెల్లించవచ్చు.   

4 /5

ఈ కార్డుతో 45 నుంచి 50 రోజుల వరకు వడ్డీ ఉండదు. ఆ తర్వాత చెల్లించే మొత్తాన్ని బట్టి వడ్డీ నిర్ణయిస్తారు. అలాగే EMI సౌకర్యంతో రుణం తిరిగి చెల్లించే వీలుంది.   

5 /5

ఈ పథకం కోసం ప్రభుత్వం కొన్ని బ్యాంకులతో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఈ క్రెడిట్ కార్డు వ్యాపారులకు ఎంతో ఉపయోగపడి, వారి వ్యాపారాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.  

Modi Credit Card Modi Credit Card Scheme Modi Credit Card Scheme 2025 credit card pm Modi Narendra Modi Central govt Prime Minister Modi Modi Credit Card Spend Up To 5 Lakhs Modi Credit Card No Interest Credit Card Uses

Next Gallery

8th Pay Commission: దసరాకు కేంద్ర సర్కార్ శుభవార్త.. ఉద్యోగులకు పండుగ జాక్‌పాట్‌!