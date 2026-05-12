Gold In India:మోడీ వల్ల భారతదేశ భర్తల ఫుల్ హ్యాపీ మూడ్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ రీల్స్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 12, 2026, 01:19 PM IST|Updated: May 12, 2026, 01:19 PM IST

Gold In India:ప్రధానమంత్రి Narendra Modi బంగారం కొనుగోళ్లపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. ఒక సంవత్సరం పాటు పెళ్లిళ్ల కోసం బంగారం కొనకుండా ఉంటే మంచిది అని ఆయన చెప్పిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ వీడియోలు, మీమ్స్, రీల్స్ భారీగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భర్తలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టు చూపిస్తూ వచ్చిన వీడియోలు నెటిజన్లను నవ్విస్తున్నాయి.

చాలా రీల్స్‌లో భర్తలు టీవీ ముందు డాన్స్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నారు. “ఇదిగో చూడు… మోడీ గారు చెప్పేశారు కదా” అంటూ భార్యలకు వీడియోలు చూపిస్తున్నట్లు కామెడీగా చూపిస్తున్నారు. ఇంకొన్ని వీడియోల్లో అయితే భార్యలు షాక్ అయినట్టు, భర్తలు మాత్రం పండగ చేసుకుంటున్నట్టు చూపిస్తూ ఫన్నీ డైలాగులు జోడిస్తున్నారు.  

ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అన్నీ ఈ రీల్స్‌తో నిండిపోయాయి. “ఈసారి గోల్డ్ షాపింగ్ క్యాన్సిల్” అంటూ కొందరు భర్తలు సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరోవైపు మహిళలు కూడా దీనిపై ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. “ఒక సంవత్సరం తర్వాత డబుల్‌గా కొనిపించాలి” అంటూ భార్యల పాత్రల్లో చేసిన వీడియోలు కూడా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.  

అయితే మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యల వెనుక పెద్ద ఆర్థిక కారణం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. భారత్ ఎక్కువగా చమురు దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుంది. అదే సమయంలో బంగారం కూడా విదేశాల నుంచే దిగుమతి అవుతుంది. దీంతో ఎక్కువ డాలర్లు దేశం బయటకు వెళ్లే పరిస్థితి వస్తోంది.  

ఇలాంటి సమయంలో ప్రజలు బంగారం కొనుగోళ్లు తగ్గిస్తే విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. రూపాయి విలువ పడిపోకుండా కాపాడేందుకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు.  

కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ సీరియస్ విషయాన్ని కూడా జనాలు ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌గా మార్చేశారు. భార్య బంగారం అడిగితే… వెంటనే మోడీ స్పీచ్ ప్లే చేస్తున్న భర్తలు అంటూ వస్తున్న వీడియోలు కోట్ల వ్యూస్ సంపాదిస్తున్నాయి.

