/Gold In India:మోడీ వల్ల భారతదేశ భర్తల ఫుల్ హ్యాపీ మూడ్.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ రీల్స్!

Gold In India:ప్రధానమంత్రి Narendra Modi బంగారం కొనుగోళ్లపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. ఒక సంవత్సరం పాటు పెళ్లిళ్ల కోసం బంగారం కొనకుండా ఉంటే మంచిది అని ఆయన చెప్పిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ వీడియోలు, మీమ్స్, రీల్స్ భారీగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భర్తలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్టు చూపిస్తూ వచ్చిన వీడియోలు నెటిజన్లను నవ్విస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అన్నీ ఈ రీల్స్తో నిండిపోయాయి. “ఈసారి గోల్డ్ షాపింగ్ క్యాన్సిల్” అంటూ కొందరు భర్తలు సరదాగా కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరోవైపు మహిళలు కూడా దీనిపై ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. “ఒక సంవత్సరం తర్వాత డబుల్గా కొనిపించాలి” అంటూ భార్యల పాత్రల్లో చేసిన వీడియోలు కూడా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.