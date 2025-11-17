English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Business Ideas: మోదీ ఉండగా.. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా.. ఈ రూ. 2లక్షల లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించడం గ్యారెంటీ..!!

Business Ideas: మోదీ ఉండగా.. టెన్షన్ ఎందుకు దండగా.. ఈ రూ. 2లక్షల లోన్ తీసుకుని బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. నెలకు రూ. 50వేలు సంపాదించడం గ్యారెంటీ..!!

Business Ideas:  కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్..యువత కోసం ఎన్నో స్కీములను తీసుకువస్తుంది. మహిళలకు, చదువుకునే విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, రైతులకు ఇలా  వారి వెన్నంటే నిలుస్తోంది మోదీ సర్కార్.  ఉన్నత చదువులు చదువుకుని ఉద్యోగుల రాలేదన్న నిరాశలో ఉన్న నిరుద్యోగులను ఆదుకునేందుకు ఓ అడుగు ముందుకు వేశారు. వ్యాపార రంగంలో రాణించాలనుకుంటే వారికోసం ముద్రా రుణాల పేరుతో పెద్దెత్తున లోన్స్ అందిస్తోంది. ఈ లోన్ కింద రూ. 50వేల నుంచి రూ. 10లక్షల వరకు లోన్స్ అందిస్తోంది. ఈ లోన్స్ తీసుకోవాలంటే ఎలాంటి తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బయట మార్కెట్లతో పోల్చితే వడ్డీ రేటు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.  అయితే మీరు కూడా ముద్ర లోన్ తీసుకుని  ఈ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే కేవలం నాలుగు నెలల్లోనే మీ లోన్ ను కట్టేయ్యవచ్చు. ఆ బిజినెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. 
నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం రాలేదని ఏమాత్రం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఉద్యోగాల  ప్రయత్నం చేస్తూ మీ సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకోవడం కంటే కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న ఈ లోన్ తీసుకుని వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే నెలకు దాదాపు రూ. 50వేలు సంపాదిస్తారు. 

ఎందుకంటే వ్యాపార రంగంలో ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం చేస్తే వచ్చే జీతం కంటే వ్యాపారం విజయవంతం అయితే అంతకంటే డబుల్ సంపాదించుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సింది చక్కటి ప్లానింగ్ తోపాటు క్రమశిక్షణ ఉండాలి. ఇలా ఉంటే మీరు కూడా వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తారు. 

అయితే కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ వ్యాపారం చేయాలనుకునేవారికి వ్యాపారంలో విస్తరణ కోరుకునే వారికి కూడా ముద్రాలోన్ పేరుతో పెద్దెత్తున లోన్స్ అందిస్తోంది. ముద్రా లోన్స్ కింద రూ. 50వేల నుంచి రూ. 10లక్షల వరకు లోన్స్ అందిస్తోంది. 

ఈ లోన్స్ తీసుకునేందుకు మీరు ఎలాంటి పూచీకత్తు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. బయట మార్కెట్ తో పోల్చితే కూడా తక్కువ వడ్డీ రేటు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ముద్రాలోన్స్ ఉపయోగించుకోని కేవలం 2 లక్షలతో ప్రారంభించే బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుందాం.   

ఫ్రైడ్ చికెన్ వ్యాపారం ప్రస్తుతం వేగంగా ఎదుగుతున్న ఫుడ్ బిజినెస్‌లలో ఒకటిగా మారింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక కంపెనీలు ఈ రంగంలో కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో, మంచి అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న నిరుద్యోగ యువత ఈ బిజినెస్‌ను చిన్న స్థాయి నుంచి ప్రారంభించి మంచి ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. మొదటగా, ఫ్రైడ్ చికెన్ తయారీలో అవసరమయ్యే ప్రత్యేక పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. పెద్ద పరిమాణంలో నూనెను వేడి చేయగలిగే, ఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్ సిస్టమ్ కలిగిన ప్రత్యేక పాత్రలు తప్పనిసరి.

అదే విధంగా, రుచికరమైన ఫ్రైడ్ చికెన్ తయారీ విధానం నేర్చుకోవడం కూడా చాలా కీలకం. కావాలనుకుంటే హోటల్ మెనేజ్‌మెంట్ సంస్థల్లో లేదా కలినరీ ఆర్ట్స్ శిక్షణ ఇన్స్టిట్యూట్‌లలో చిన్న కోర్సులు చేసి ప్రొఫెషనల్‌గా ఈ నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం యువతలో ఫ్రైడ్ చికెన్‌కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఈ రంగంలో రాణించాలంటే నాణ్యమైన చికెన్, శుభ్రమైన నూనె, సరైన మసాలాలు ఉపయోగించడం తప్పనిసరి. ఇలా క్వాలిటీని కాపాడిన వారికి కస్టమర్లు ఆటోమేటిక్‌గా పెరుగుతారు.

ఈ వ్యాపారం సక్సెస్ అయితే నెలకొక మంచి స్థిరమైన ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రారంభ పెట్టుబడి సాధారణంగా రూ 1. లక్ష నుంచి రూ. 2 లక్షల వరకు ఉండవచ్చు. వ్యాపారం బాగా నడిస్తే, అన్ని ఖర్చులు తీసేసి నెలకు కనీసం రూ. 50,000 నుండి రూ. 1,00,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. చిన్న పెట్టుబడితో మంచి లాభాలు ఆశించగలిగే ఫుడ్ బిజినెస్‌లలో ఇదొకటి.

