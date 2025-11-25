Home Loan: మధ్యతరగతి ప్రజలకు మోదీ సర్కార్ గుడ్‌ న్యూస్.. హోంలోన్ పై ఎంత శాతం వడ్డీ సబ్సిడీ ఇస్తున్నారో తెలుసా?

Home Loan: కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం సొంతింటి కలను సాకారం చేసుకోవాలనుకునే మధ్యతరగతి, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. PMAY-Urban 2.0 కింద ప్రభుత్వం గృహ రుణాలపై ప్రత్యేక వడ్డీ సబ్సిడీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సొంత ఇల్లు కొనడం చాలామందికి జీవితంలో పెద్ద లక్ష్యం అయినప్పటికీ, పెరుగుతున్న ఖర్చులు, ఎక్కువ EMI వలన అది సులభం కాకపోతుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో PMAY-U 2.0 పథకం ద్వారా రూ. 9 లక్షల లోపు వార్షిక ఆదాయం కలిగిన, దేశంలో ఎక్కడా శాశ్వత ఇల్లు లేని కుటుంబాలకు రుణాలపై భారీ రాయితీ అందజేస్తోంది.
సొంత ఇల్లు అనేది ప్రతి కుటుంబం కల. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో ఇల్లు కొనడం చాలా మందికి భారంగా మారింది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని, మోదీ ప్రభుత్వం తమ రెండో టర్మ్ మొదలైన వెంటనే ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన – అర్బన్ (PMAY-U) 2.0 ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం ప్రధానంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలు, తక్కువ ఆదాయం కలిగిన కుటుంబాలు, మధ్యతరగతి ప్రజలకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించడానికి రూపొందించింది.
నిజానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన-పట్టణ (PMAY-U) 2.0ని ఆమోదించింది. ఈ పథకం కింద ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలు (EWS), తక్కువ-ఆదాయ వర్గాలు (LIG) మధ్య-ఆదాయ సమూహాలు (MIG) ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. ఈ వ్యక్తులు తమ మొదటి ఇంటిని కొనుగోలు చేయడానికి లేదా నిర్మించడానికి గణనీయమైన వడ్డీ రాయితీలను పొందుతారు.
PMAY-U 2.0 వడ్డీ సబ్సిడీ పథకం (ISS) కింద గృహ కొనుగోలు కోసం తీసుకున్న సరసమైన గృహ రుణాలపై ప్రభుత్వం సబ్సిడీలను అందిస్తుంది. సబ్సిడీకి అర్హత పొందాలంటే, ఇంటి విలువ రూ. 35 లక్షల వరకు ఉండాలి. లోన్ మొత్తం రూ. 25 లక్షల వరకు ఉండాలి. ఈ పథకం ముఖ్య లక్షణం ఏమిటంటే, 12 సంవత్సరాల వరకు రుణ కాలపరిమితితో, మొదటి రూ. 8 లక్షల రుణంపై 4శాతం వడ్డీ సబ్సిడీ అందుబాటులో ఉంటుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, EMI భారం తగ్గుతుంది. ఇది కుటుంబాలకు గృహ కొనుగోళ్లను సులభతరం చేస్తుంది. ఈ సౌకర్యం ప్రత్యేకంగా రూ. 9 లక్షల వరకు వార్షిక ఆదాయం ఉన్న.. దేశంలో ఎక్కడా శాశ్వత ఇల్లు లేని కుటుంబాల కోసం ఈ స్కీమ్ ను తీసుకువచ్చింది.
లబ్ధిదారుడు అందుకున్న మొత్తం సబ్సిడీ రూ. 1.80 లక్షలు, దీనిని ప్రభుత్వం ఐదు విడతలుగా నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాకు బదిలీ చేస్తుంది. లబ్ధిదారులు వెబ్సైట్, OTP లేదా స్మార్ట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా వారి సబ్సిడీ ఖాతా సమాచారాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పథకానికి ప్రభుత్వం మొత్తం రూ. 2.30 లక్షల కోట్లు కేటాయించింది. ఇందులో వడ్డీ సబ్సిడీ ఒక ప్రధాన భాగంగా ఉంది. రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో 10 మిలియన్ల కొత్త పట్టణ కుటుంబాలు ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతాయని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది.