Central Govt Employees: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. పండగ బంపర్ ధమాకా.. 5 రోజుల ముందే అకౌంట్లో డబ్బులు వేయనున్న ప్రభుత్వం..!!

Central Govt Employees: వినాయక చవితి, ఓనమ్ పండగల సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అదిరే గుడ్ న్యూస్ అందించింది కేంద్ర సర్కార్. ఆగస్టు నెల శాలరీ, పెన్షన్ ఐదు రోజుల ముందుగానే అకౌంట్లో జమ చేస్తామని తెలిపింది. అయితే ఆ రెండు రాష్ట్రాల్లోని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మాత్రమే ఈ అడ్వాన్స్ శాలరీ ఇస్తోంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి తెలుసుకుందాం.
ఆగస్టు 2025నెలకు సంబంధించి సాలరీ, వేతనాలు, పెన్షన్లు ముందస్తుగా విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అయితే వినాయకచతుర్థి, ఓనమ్ పండగ సందర్భంగా మహారాష్ట్ర, కేరళ రాష్ట్రాల్లోని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మాత్రమే ఈ అడ్వాన్స్ సాలరీ వస్తుందని తెలిపింది. రెండు రాష్ట్రాల ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పండగ ముందే వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఐదు రోజుల ముందుగానే అకౌంట్లోకి డబ్బులు వస్తాయి.
కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..మహారాష్ట్రలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఆగస్టు 2025 శాలరీలు ఆగస్టు 26,2025 మంగళవారం రోజున విడుదల చేస్తామని తెలిపింది. గణపతి ఫెస్టివల్ సందర్భంగా డిఫెన్స్, పోస్టు, టెలికమ్యూనికేషన్స్ రంగాల్లో పని చేస్తున్న వారందరికీ అడ్వాన్స్ గా అకౌంట్లో డబ్బులు వేయనున్నట్లు తెలిపింది.
వినాయక చతుర్థి ఆగస్టు 27,2025 రోజున వస్తోంది. అంతకు ముందు ఒకరోజు ముందుగానే సాలరీ అకౌంట్లో పడనుంది. ఈ మేరకు ఆగస్టు 22,2025రోజునే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ కార్యాలయం మెమోరండమ్ జారీ చేసింది.
కేరళలో రక్షణశాఖ, తపాలా, టెలీకమ్యూనికేషన్స్ శాఖల్లో పని చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆగస్టు 2025 సాలరీ అడ్వాన్స్ గా జారీ చేయనుంది ప్రభుత్వం. ఓనమ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా ఆగస్టు 25 సోమవారం ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేయనుంది. ఆర్బిఐ హాలీడే క్యాలెండర్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 4,5తేదీల్లో ఈ ఏడాది ఓనమ్ వస్తుంది. ఈ సందర్భంగాముందుగానే సాలరీ ఇవ్వనున్నారు.
కేరళాలో పనిచేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక ఉద్యోగుల వేతనాలు కూడా పైన పేర్కొన్న తేదీల ప్రకారం ముందుగానే చెల్లించవచ్చని ఆర్థిక శాఖ విడుదల చేసిన సర్క్యూలర్ లో పేర్కొంది. జీతం, వేతనం, పెన్షన్ చెల్లింపులను ముందస్తు చెల్లింపులుగా పరిగణిస్తామని మంత్రిత్వ శాఖ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
కేరళ, మహారాష్ట్రలోని అన్ని బ్యాంకుల చెల్లింపు శాఖల ద్రుష్టికి ఈ సూచనలను తీసుకురావాలని..అవసరమైన చర్యలు వెంటనే తీసుకోవాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్బీఐను అభ్యర్థించింది.