/Gold exchange:ఇంట్లో పాత బంగారం ఉందా.. మోదీ నిర్ణయంతో పాత బంగారం ఇచ్చి కొత్త నగలు..!

Gold exchange:దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పాత బంగారాన్ని తిరిగి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థలు కొత్త గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ స్కీమ్స్ను ప్రారంభిస్తున్నాయి. ఇంట్లో ఉపయోగించకుండా ఉన్న పాత బంగారాన్ని ఇచ్చి కొత్త ఆభరణాలు తీసుకునే విధానంపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది.
బంగారం దిగుమతి సుంకాన్ని భారీగా పెంచడంతో గోల్డ్ ధరలు మరింత ఎగబాకాయి. దీంతో కొత్త బంగారం కొనాలనుకునే వారికి అదనపు భారం పడుతోంది. ఈ పరిస్థితిలో పాత బంగారాన్ని మార్చుకుని కొత్త నగలు తీసుకోవడం మంచి ఎంపికగా మారుతోంది. పలు జ్యువెలరీ షాపులు పాత బంగారంపై తక్కువ కట్తో లేదా ఎలాంటి కోత లేకుండా కొత్త ఆభరణాలు ఇస్తామని ప్రకటిస్తున్నాయి.
దేశంలోని ప్రముఖ జ్యువెలరీ బ్రాండ్లు కూడా ప్రత్యేక ఆఫర్లతో ముందుకొస్తున్నాయి. కనీస నాణ్యత ఉన్న పాత బంగారాన్ని తీసుకుని కొత్త డిజైన్ల నగలు అందిస్తున్నాయి. దీంతో వినియోగదారులు తక్కువ ఖర్చుతో కొత్త ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం పొందుతున్నారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం భారతదేశంలో వేల టన్నుల బంగారం ఇళ్లలోనే నిల్వగా ఉంది. అందులో చాలా భాగం లాకర్లలో లేదా అల్మారాల్లో ఉపయోగం లేకుండా పడిఉంటోంది. అలాంటి బంగారాన్ని మళ్లీ మార్కెట్లోకి తీసుకురాగలిగితే విదేశాల నుంచి బంగారం దిగుమతులు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలను కొత్త బంగారం కొనుగోళ్ల కంటే రీసైక్లింగ్ వైపు మళ్లించాలని చూస్తోంది. పాత బంగారాన్ని తిరిగి వినియోగించడం వల్ల విదేశీ మారక నిల్వలపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని భావిస్తోంది. దీంతో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడే అవకాశముందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అయితే బంగారం ధరలు పెరిగినా పెట్టుబడిదారులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఉన్న సమయంలో బంగారం ఇప్పటికీ సురక్షిత పెట్టుబడిగానే భావిస్తున్నారు. కానీ అధిక పన్నులు, సుంకాల కారణంగా అక్రమ రవాణా పెరిగే ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.