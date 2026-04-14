Modi Government Scheme: మోదీ సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్.. చిరు వ్యాపారుల కోసం ప్రత్యేక క్రెడిట్ కార్డులు.. రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్..!!

MSME Credit Card Scheme: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ నుంచి బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా రైతులు, మహిళలు, యువత కోసం ఎన్నో స్కీములను ప్రవేశపెట్టింది. అలాగే చిరు వ్యాపారులకు కూడా అండగా నిలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మోదీ సర్కార్ చిరు వ్యాపారుల కోసం మరో బంపర్ గిఫ్ట్ ను అందించేందుకు సిద్ధమైంది. చిరు వ్యాపారుల కోసం తక్కువ వడ్డీరేటుతో కూడిన క్రెడిట్ కార్డు స్కీమును ప్రారంభించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ నెలాఖరులోకా ప్రారంభం కానున్న ఈ స్కీము చిన్న వ్యాపారులకు ఎంతోగానో సహాపడనుంది. ఈ స్కీము గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
దేశఆర్ధిక వ్యవస్థకు వెన్నుముకగా నిలిచే చిన్న తరహా పరిశ్రమలను ఆదుకునేందుకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ మరో అడుగు ముందుకు వేసింది. వ్యాపార నిర్వహణకు అవసరమైన మూలధనం కోసం ఇక నుంచి వ్యాపారులు ఇతరలపై ఆధారపడకుండా..నేరుగా తక్కువ వడ్డీకే లోన్ పొందేలా ఎంఎస్ఎంఈ క్రెడిట్ కార్డు స్కీమును త్వరలోనే లాంచ్ చేయబోతోంది.
అయితే ఈ కార్డు మనం సాధారణంగా వాడే పర్సనల్ క్రెడిట్ కార్డు తరహాలోనే పనిచేస్తుంది. ప్రత్యేకంగా వ్యాపారాల అవసరాల కోసం మాత్రమే రూపొందించారు. ఈ కార్డతో ఎంఎస్ఎంఈ యజమానులు రూ. 5లక్షల వరకు లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. దీనిపై వడ్డీ రేటు మార్కెటులోని సాధారణ వడ్డీ కంటే చాలా తక్కువగా ఉండేలా ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తోంది.
అయితే ఈ స్కీమ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే.. వ్యాపారంలో ముడిసరుకు కొనడానికి లేదా ఇతర అత్యవసర ఖర్చుల కోసం బ్యాంకు చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేకుండా ఈ కార్డు ద్వారా వెంటనే నిధులు వాడుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారుల వద్ద అధిక వడ్డీకి అప్పులు తీసుకోకుండా, ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో తక్కువ వడ్డీకే క్రెడిట్ లభిస్తుంది. ఈ కార్డు వాడకం వల్ల వ్యాపార లావాదేవీలన్నీ డిజిటల్ రూపంలో రికార్డ్ అవుతాయి, ఇది భవిష్యత్తులో మరిన్ని పెద్ద రుణాలు పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
ఎవరు అర్హులు? కేంద్ర ప్రభుత్వ వద్ద రిజిస్టర్ అయిన ఎంఎస్ఎంఈలు (Udyam Registration ఉన్నవారు) అర్హులు అవుతారు. చిన్న తరహా పరిశ్రమలు నడిపే యజమానులు, చేతివృత్తుల వారితోపాటు..సొంతంగా చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే చిరు వ్యాపారులు ఈ స్కీముకు అర్హులు అవుతారు.
వ్యాపారులకు కలిగే లాభాలు ఏంటంటే.. సాధారణంగా లోన్ కావాలంటే ఏదైనా తాకట్టు పెట్టాలి. కానీ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ పథకంలో ఎటువంటి సెక్యూరిటీ లేకుండానే క్రెడిట్ లిమిట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మీకు అవసరమైనప్పుడే డబ్బు వాడుకోవచ్చు, వాడుకున్న దానికే వడ్డీ చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. సకాలంలో పెట్టుబడి అందడం వల్ల వ్యాపారాన్ని పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
భారతదేశాన్ని 5 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడంలో ఎంఎస్ఎంఈల పాత్ర కీలకంగా మారనుంది. అందుకే ప్రభుత్వం ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అందుబాటులోకి వస్తే దేశంలోని లక్షలాది మంది చిన్న వ్యాపారులకు పెద్ద ఊరట లభించనుంది.