Pension: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ బిగ్ న్యూస్.. ఆ రెండు ప్రతిపాదనలకు మోదీ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

National Pension Scheme and Unified Pension Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS), ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం లైఫ్ సైకిల్, బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ సైకిల్ అనే రెండు పెట్టుబడి ఎంపికల విస్తరణకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ శుక్రవారం దీనిని ప్రకటించింది. దీని గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీవిరమణ భద్రతను మరింత బలోపేతం చేస్తూ ప్రభుత్వం జాతీయ పెన్షన్ వ్యవస్థ (NPS), ఏకీకృత పెన్షన్ పథకం (UPS) కింద కొత్త పెట్టుబడి ఎంపికలను ప్రవేశపెట్టింది. ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా ప్రకటించిన ఈ నిర్ణయం ద్వారా ఉద్యోగులు తమ పదవీవిరమణ నిధులను వ్యక్తిగత అవసరాలు, ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా సౌకర్యవంతంగా నిర్వహించుకునే అవకాశం పొందనున్నారు. ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పరిమిత పెట్టుబడి మార్గాలే అందుబాటులో ఉండేవి. అయితే, ఇప్పుడు వారు లైఫ్ సైకిల్ (Life Cycle), బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ సైకిల్ (Balanced Life Cycle) అనే రెండు కొత్త పెట్టుబడి పథకాలలో ఒకదాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం పొందారు.
ఈ కొత్త మార్పు ప్రభుత్వేతర ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉన్న పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా అందించాలనే ప్రయత్నంలో భాగంగా వచ్చింది. పదవీవిరమణ ప్రణాళికలో సౌలభ్యాన్ని పెంపొందించడం, పెట్టుబడి స్వేచ్ఛను ఇవ్వడం, ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత ఆర్థిక లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రాబడులను పెంచడం ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది.
NPS కింద ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు మూడు ప్రధాన ఎంపికలు లభిస్తున్నాయి. మొదటిది డిఫాల్ట్ స్కీమ్.. ఇందులో పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) నిర్వచించిన పెట్టుబడి నమూనా ప్రకారం నిధులు కేటాయిస్తారు. ఇది తక్కువ రిస్క్ కలిగిన పెట్టుబడి విధానమని చెప్పాలి. రెండవది స్కీమ్ G — ఇది 100 శాతం ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టే పథకం, ఇందులో హామీ ఇచ్చిన రాబడి లభిస్తుంది. స్థిరమైన ఆదాయాన్ని కోరుకునే ఉద్యోగులకు ఇది సరైన మార్గం.
లైఫ్ సైకిల్ పెట్టుబడి ఎంపికల్లో మూడు వెర్షన్లు ఉన్నాయి. LC-25 పథకం కింద గరిష్ట ఈక్విటీ కేటాయింపు 25 శాతం వరకు ఉంటుంది. వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈక్విటీ వాటా క్రమంగా తగ్గుతుంది. అందువల్ల రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది. LC-50 పథకంలో గరిష్ట ఈక్విటీ కేటాయింపు 50 శాతం వరకు ఉండి.. ఇది సమతుల పెట్టుబడి పథకంగా భావించవచ్చు. LC-75 పథకం కింద గరిష్ట ఈక్విటీ కేటాయింపు 75 శాతం వరకు ఉంటుంది. ఇది యువ ఉద్యోగులకు సరైన ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. ఎందుకంటే వీరు ఎక్కువ కాలం పాటు పెట్టుబడులను కొనసాగించి మంచి రాబడులు పొందగలరు.
బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ సైకిల్ (BLC) పథకం LC-50 సవరించిన వెర్షన్గా రూపొందించింది. ఈ పథకంలో ఈక్విటీ కేటాయింపు 45 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. అంటే ఉద్యోగులు కోరుకుంటే ఎక్కువ కాలం ఈక్విటీల్లో పెట్టుబడి కొనసాగించవచ్చు. దీని ద్వారా దీర్ఘకాలికంగా మెరుగైన రాబడులు పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
మొత్తానికి ఈ కొత్త పెట్టుబడి ఎంపికలతో ప్రభుత్వం కేంద్ర ఉద్యోగులకు పెట్టుబడి స్వేచ్ఛను మాత్రమే ఇవ్వలేదు.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కూడా బలోపేతం చేసింది. పదవీవిరమణ తర్వాత భద్రమైన భవిష్యత్తు కోసం ఉద్యోగులు తమ ఆర్థిక ప్రణాళికను వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల ప్రకారం రూపొందించుకునే అవకాశం ఇప్పుడు మరింత విస్తరించింది.