Tax Reforms: థ్యాంక్స్‌ మోదీజీ.. 175రకాల వస్తువుల ధరలు తగ్గిస్తున్నావ్.. అయితే ఇక్కడే ట్విస్ట్..!

Tax Reforms: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఏకంగా 175 రకాల వస్తువులపై పన్నుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు మెగా ప్లాన్ ను రెడీ చేసింది. మనం రోజూ వాడే షాంపూల దగ్గరి నుంచి హైబ్రిడ్ కార్లు, టీవీల వరకు అన్నింటి ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. 
కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. మనం ప్రతిరోజూ వాడే షాంపూ, టూత్‌పేస్ట్ నుంచి టెలివిజన్లు, హైబ్రిడ్ కార్లు వరకు మొత్తం 175 రకాల వస్తువులపై పన్నుల భారం తగ్గించే ప్రణాళిక సిద్ధమవుతోంది. దీని వలన వస్తువుల ధరలు భారీగా పడిపోనున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సర్కార్ ఇప్పటివరకు చేపట్టని అతిపెద్ద పన్నుల సంస్కరణగా దీన్ని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

ఎందుకు ఈ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్? ప్రభుత్వం ఈ మార్పుల ద్వారా మూడు ప్రధాన లక్ష్యాలను సాధించాలని చూస్తోంది. సామాన్య ప్రజలకు అవసరమైన వస్తువులను తక్కువ ధరల్లో అందించడం. దేశీయ ఉత్పత్తులు, అమ్మకాలను ప్రోత్సహించడంతోపాటు విదేశీ వస్తువులపై ఆధారాన్ని తగ్గిస్తుంది.ఈ చర్యల వల్ల వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలుగుతుందని, మార్కెట్ మరింత చురుకుగా మారుతుందని అంచనా.  

ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై పన్నుల తగ్గింపు ప్రస్తుతం 28శాతం పన్ను కింద ఉన్న టెలివిజన్లు, ఎయిర్ కండిషనర్లు త్వరలో 18శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్‌లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీపావళి సీజన్‌లో ఈ కొత్త రేట్లు అమలులోకి వస్తే, శాంసంగ్, సోనీ, LG వంటి కంపెనీల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వాహనాలపై ప్రభావం చిన్న హైబ్రిడ్ కార్లపై కూడా జీఎస్టీ 28శాతం నుంచి 18శాతంకి తగ్గించనున్నారు. దీని వలన మారుతి సుజుకీ, టయోటా, హ్యుందాయ్ వంటి కంపెనీల అమ్మకాలు పెరుగుతాయని అంచనా. మరోవైపు 350cc కన్నా తక్కువ కెపాసిటీ గల మోటార్‌సైకిళ్లు, స్కూటర్లపై పన్నులు తగ్గడం వల్ల రెండు చక్రాల వాహనాల ధరలు తగ్గుతాయి. హీరో మోటోకార్ప్, బజాజ్, TVS వంటి కంపెనీలకు ఇది పెద్ద ఊతమవుతుంది.

హైబ్రిడ్ వర్సెస్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు హైబ్రిడ్ కార్లపై పన్నులు తగ్గించడం పర్యావరణానికి మంచిదే అయినా, ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. హైబ్రిడ్ కార్లు మరింత చౌకగా లభిస్తే, EVల డిమాండ్ తగ్గవచ్చనే భయం ఉంది. ప్రస్తుతం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై కేవలం 5శాతం GST మాత్రమే ఉంది.

రైతులు, ఎగుమతిదారులకు సంతోషం రైతుల కోసం ఎరువులు, ట్రాక్టర్లు, వ్యవసాయ యంత్రాలు, వాటి స్పేర్ పార్ట్స్‌పై పన్నులు గణనీయంగా తగ్గించబోతున్నారు. 12-18శాతం నుంచి కేవలం 5శాతం వరకు జీఎస్టీ తగ్గించనున్నారు. అలాగే ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం కోసం టెక్స్‌టైల్ రంగానికి కూడా పన్ను రాయితీలు ఇవ్వనున్నారు.  

పెరిగే పన్నులు కొన్ని రంగాల్లో మాత్రం పన్ను భారాన్ని పెంచనున్నారు. 4 మీటర్లకంటే పొడవైన లగ్జరీ కార్లు, పెద్ద ఇంజన్ వాహనాలపై జీఎస్టీని 28శాతం నుంచి 40శాతంకు పెంచనున్నారు. సెస్‌తో కలిపి పన్ను 50శాతం వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. బొగ్గు, బెట్టింగ్, క్యాసినోలు, గుర్రపు పందేలపై కూడా ట్యాక్స్ రేట్లు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌పై ప్రస్తుత రేట్లు అలాగే కొనసాగనున్నాయి.  

చివరి నిర్ణయం ఎప్పుడు? సెప్టెంబర్ 3-4 తేదీల్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అధ్యక్షతన జరిగే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ఈ ప్రతిపాదనలపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. అమలు అయితే, ఇది మోదీ సర్కార్‌లో చారిత్రక పన్నుల సంస్కరణగా నిలుస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

