Modi Strong Message to Trump: ప్రపంచంలో ఆర్థిక స్వార్థం రోజురోజుకూ పెరుగుతోందన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. నా 25ఏళ్ల పాలన అనుభవం నుంచి ఇది నేను చెబుతున్నారు. మనం ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటే ఏ స్వార్థం కూడా మనల్ని దాని గుప్పిట్లో బంధించలేదని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ ఎర్రకోట వేదికగా ప్రధాని మోదీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Modi Strong Message to Trump: అమెరికా 50శాతం టారిఫ్ విధించిన వేళ స్వాతంత్ర్యం దినోత్సవం సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా భారత రైతులకు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ పూర్తి భరోసా కల్పించారు. ఆత్మ నిర్భర భారత్ర అవిశ్యకతను ఆయన బలంగా వినిపించారు. భారత రైతులు, పశు పెంపకందారులు, మత్య్స కారుల ప్రయోజనాలపై రాజీపడదని..వారికి నష్టం కలిగించే విధంగా తీసుకునే ఏ చర్యలకైనా తాను అడ్డుగోడలా నిలుస్తానంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు పరోక్షంగా గట్టి మెసేజ్ ఇచ్చారు.
పశుపాలన, పాల ఉత్పత్తుల్లో భారత్ అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. స్వయం సమ్రుద్ధి అనే పదం మన నరాల్లో జీర్ణించుకోవాలని సూచించారు. ఓకల్ ఫర్ లోకల్ అనేది నిరంతర నినాదం కావాలంటూ పిలుపునిచ్చారు. అమెరికా దిగుమతి సుంకాలు, ఎగుమతి ఒత్తిళ్ల విషయంలో భారతీయ వ్యవసాయ పరిశ్రమలకు ప్రధాని మోదీ భరోసా కల్పించారు.
భారత్ లో తయారీ వస్తువుల వినియోగం పెరుగుతూనే ఉండాలన్నారు మోదీ. భారత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా సరికొత్త సాంకేతికత ఆవిష్కరణల అవసరం ఉందని ప్రధాని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇంధనం విషయంలో భారత్ స్వయం సమ్రుద్ధి వైపు నడిపించాల్సిన అవసరం ఉందంటూ నొక్కి చెప్పారాయన
2047 నాటికి అణు విద్యుత్ ను 10 రెట్ల పెంచాలనేది తమ టార్గెట్ అంటూ వివరించారు. 2030 నాటికి సాధించాలనుకున్న 50శాతం క్లీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యాన్ని 2025 నాటికే సాధించామని మోదీ వివరించారు.
సాధారణ విషయాల నుంచి సెమీ కండక్టర్ వరకు భారత్ తన సొంత కాళ్లపై నిలబడుతోందని ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. త్వరలోనే మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ మార్క్ ను ముంచెత్తునున్నాయని తెలిపారు.