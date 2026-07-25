/Mogalirekulu Actress: మొగలిరేకులు సీరియల్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది.. ఏం చేస్తోందంటే?

Mogalirekulu Actress:ఒకప్పుడు తెలుగు బుల్లితెరపై సంచలనం సృష్టించిన సీరియల్స్లో 'మొగలిరేకులు' ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది. కుటుంబ కథ, భావోద్వేగాలు, బలమైన పాత్రలతో ఈ సీరియల్ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. ఇందులో కనిపించిన ప్రతి పాత్రకు మంచి గుర్తింపు లభించినా, 'దేవి' పాత్ర మాత్రం ప్రత్యేక అభిమానాన్ని సంపాదించింది.
దేవి పాత్రలో నటించిన నటి లిఖిత కామిని తన అమాయకమైన నటన, అందమైన చిరునవ్వుతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ కాలంలో ఆమెకు మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండేది. చాలా మంది ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ ఆమెను దేవి పేరుతోనే గుర్తు చేసుకుంటారు.
మొగలిరేకులు సీరియల్లో దేవి పాత్ర కథకు కీలకంగా నిలిచింది. కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే యువతిగా ఆమె నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ పాత్రతో లిఖిత కామిని బుల్లితెరపై ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమా అవకాశాలు కూడా ఆమెకు వచ్చాయి. అయితే సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ, సీరియల్ ద్వారా వచ్చినంత పేరు మాత్రం అక్కడ రాలేదు.
కెరీర్ మంచి స్థాయిలో ఉండగానే లిఖిత కామిని వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత కుటుంబ జీవితానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకుని నటనకు దూరమయ్యారు. దీంతో ఆమె అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. ఎందుకంటే మంచి అవకాశాలు వస్తున్న సమయంలోనే ఆమె ఇండస్ట్రీని విడిచిపెట్టారు.
ప్రస్తుతం లిఖిత కామిని తన కుటుంబంతో కలిసి విదేశాల్లో నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. సినిమాలు, సీరియల్స్కు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ అభిమానులతో టచ్లో ఉంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దిగిన ఫోటోలు, వ్యక్తిగత క్షణాలను అప్పుడప్పుడు పంచుకుంటుంటారు.
ఇటీవల ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని తాజా ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వాటిని చూసిన అభిమానులు పాత రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "ఇప్పటికీ అదే అందం, అదే చిరునవ్వు" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. చాలా మంది మళ్లీ ఆమె నటనలోకి రావాలని కోరుకుంటున్నారు.
అయితే లిఖిత కామిని తిరిగి బుల్లితెర లేదా వెండితెరపై కనిపిస్తారా అనే విషయంపై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. అయినప్పటికీ, మొగలిరేకులు సీరియల్ అభిమానుల హృదయాల్లో దేవి పాత్రకు ఇప్పటికీ ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆమె మళ్లీ నటనలోకి వస్తే అభిమానులు తప్పకుండా ఘనంగా స్వాగతిస్తారని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.