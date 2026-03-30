Mohammed Siraj Mahira Sharma Dating Rumor: 2026 ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఫ్యాన్స్ తమ అభిమాన జట్టుకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ కు చెందిన స్టార్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ గురించి ఇప్పుడో వార్త వైరల్గా మారింది. ఓ బిగ్బాస్ నటితో ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వారిద్దరికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఫ్యాన్స్ తమ అభిమాన జట్టుకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు తమ ప్రారంభ మ్యాచ్లో ఘన విజయం సాధించాయి.
విరాట్-అనుష్క నుండి కేఎల్ రాహుల్-అతియా వరకు.. బాలీవుడ్, క్రికెట్ రంగాల నుండి ఎంతో స్టార్ కపుల్స్గా మారిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడదే జాబితాలో టీమ్ఇండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్, మహిరా శర్మ చేరనున్నారు. ఇప్పడిదే వార్త సోషల్మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
టీమ్ఇండియా ఫాస్ట్ బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్, బిగ్ బాస్ 13 ఫేమ్ నటి మహిరా శర్మల వీడియో అంటూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది. వీరిద్దరూ ఇటీవల ముంబైలోని ఒక కేఫ్ బయట కనిపించారు. అయితే ఈ వీడియో చూసిన వారంతా వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారనే ప్రచారం చేస్తున్నారు.
వైరల్గా మారిన వీడియో ప్రకారం.. మహిరా శర్మ, మహమ్మద్ సిరాజ్ ఇద్దరూ ఒకే కేఫ్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నారు. కేఫ్ బయట సిరాజ్ తన అభిమానులను కలుస్తూ వారితో మాట్లాడుతుండగా, మహిరా శర్మ కేఫ్ నుండి బయటకు వచ్చి తన కారు వైపు వేగంగా నడుస్తూ కనిపిస్తుంది.
అయితే వారిద్దరూ ఒకే ఫ్రేమ్లో గానీ, ఒకే టేబుల్ వద్ద గానీ కనిపించలేదు. అయితే ఒకే సమయంలో ఒకే చోట వారిద్దరూ ఉండటం ఫ్యాన్స్ ప్రేమ అంటూ ప్రచారం మొదలెట్టేశారు.
సిరాజ్, మహిరాల మధ్య డేటింగ్ గురించి వార్తలు రావడం ఇది మొదటిసారి కాదు. 2024 నవంబర్లో సిరాజ్, మహిరాలు ఒకరి ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులను మరొకరు లైక్ చేసుకున్నారు.
అప్పుడు వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉన్నట్లు పుకార్లు వినిపించాయి. అలాగే 2025లో మహిరా, సిరాజ్ ఇద్దరూ ఈ పుకార్లను ఖండించారు. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారిన వీడియో ప్రకారం.. వారిద్దరి మధ్య ఏదో జరుగుతోందని సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.