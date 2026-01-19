English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Mohan Babu Alleged Drunk Video: ఫుల్ గా తాగేసి పడిబోపోయిన మోహన్ బాబు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Mohan Babu Alleged Drunk Video: ఫుల్ గా తాగేసి పడిబోపోయిన మోహన్ బాబు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Mohan Babu Drunk Video
తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన నటుడు మోహన్ బాబు.. మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆయన సినిమాల వల్ల కాదు..ఒక వైరల్ వీడియో వల్ల అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. ఇటీవల సంక్రాంతి పండుగను తన స్వగ్రామంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఘనంగా జరుపుకున్న మోహన్ బాబు.. ఆ వేడుకల సమయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. అయితే ఆ సమయంలో తీసిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది.
1 /4

గత కొంతకాలంగా మంచు కుటుంబం తరచూ వివాదాల్లో ఉండటం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా మంచు విష్ణు.. మంచు మనోజ్ మధ్య జరిగిన గొడవలు మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ ఘటనల సమయంలో మోహన్ బాబు కూడా ఒకసారి మీడియాపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం..ఒక మీడియా వ్యక్తిపై చేయి చేసుకోవాలని చూడటంతో..ఆది అప్పట్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు కాస్త చల్లబడ్డాయని అందరూ భావించారు.

2 /4

ఇప్పుడు మరోసారి మోహన్ బాబు పేరు వార్తల్లోకి వచ్చింది. సంక్రాంతి వేడుకల సందర్భంగా మీడియా ప్రతినిధులు ఆయనను కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి మన శంకర్ వరప్రసాద్ సినిమాపై కూడా ప్రశ్నించగా, “ఇప్పుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడడానికి రాలేదు” అంటూ స్పష్టంగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో ఆయన సాధారణంగానే మాట్లాడినట్టు కనిపించారు.

3 /4

కానీ.. అదే రోజు తీసిన మరో వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో మోహన్ బాబు నిలబడుతూ ఉండగానే.. తరచూ కింద పడిపోతున్నట్టు, కొంచెం తూలుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు. దీంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. కొందరు “ఫుల్‌గా తాగేసి ఇలా పడిపోయారా?” అంటూ కామెంట్లు పెడుతుండగా..మరికొందరు ఇది పండుగ అలసట వల్ల జరిగిందేమో అంటూ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

4 /4

సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఇది పెద్ద చర్చగా మారింది. కొందరు అభిమానులు మోహన్ బాబును సమర్థిస్తూ.. వీడియోను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారని అంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం విమర్శలు చేస్తున్నారు.

Mohan Babu Mohan Babu viral video Sankranthi celebrations Tollywood news

Next Gallery

Belly Fat: 20 రోజుల్లో పొట్ట కొవ్వు తగ్గించుకోవచ్చు..ఇంట్లోనే చేయగల 5 సులభమైన వ్యాయామాలు ఏమిటంటే..!