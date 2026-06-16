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Mohan Babu Vs Chiranjeevi: ఒకేరోజు చిరంజీవి, మోహన్ బాబు సినిమాలు.. దుమ్మురేపిన కలెక్షన్ కింగ్.. పాపం మెగాస్టార్..!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:07 PM IST

Mohan Babu Vs Chiranjeevi Box Office war: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒకే రోజు ఇద్దరు బడా స్టార్ హీరోల సినిమాలు విడుదల చేయడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ముఖ్యంగా దసరా, సంక్రాంతి సీజన్‌లలో ఒకేరోజు ఇద్దరు స్టార్ హీరోల సినిమాలు రిలీజైన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ అన్ సీజన్‌లో ఒకే రోజు చిరంజీవి, మోహన్ బాబు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. అందులో కలెక్షన్ కింగ్ సినిమా దుమ్ములేపితే.. మెగాస్టార్ సినిమా డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. 

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బిగ్ బాస్ వర్సెస్ పెదరాయుడు

Bigg Boss Vs Pedarayudu:  తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి, మోహన్ బాబు మధ్య కొన్ని అంశాల్లో  విభేధాలున్నాయనే సంగతి జగమెరిగిన సత్యం. టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీ  వీళ్లిద్దరు టామ్ అండ్ జెర్రీలా పోట్లాడుకున్న సందర్బాలున్నాయి. వీళ్లిద్దరు నటించిన పెదరాయుడు, బిగ్‌బాస్ చిత్రాలు ఒకే రోజు విడుదలయ్యాయి

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చిరంజీవి వర్సస్ మోహన్ బాబు

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవికి మోహన్ బాబుకు సెపరేట్ ప్లేస్  ఉంది. అంతేకాదు వీళ్లిద్దరు పలు చిత్రాల్లో కలిసి యాక్ట్ చేశారు.  అందులో కొన్ని చిత్రాల్లో వీళ్లిద్దరు  హీరోలుగా నటిస్తే.. మరొకొన్ని చిత్రాల్లో చిరు కథానాయకుడు అయితే..మోహన్ బాబు ప్రతి నాయకుడిగా నటించారు. 

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బిగ్‌బాస్ వర్సెస్ పెదరాయుడు

సరిగ్గా  31 యేళ్ల క్రితం మోహన్ బాబు హీరోగా రవిరాజా పినిశెట్టి డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెదరాయుడు’. ఈ చిత్రంలో సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కీలక పాత్రలో యాక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం సరిగ్గా  31 యేళ్ల క్రితం  15 జూన్ 1995లో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. ఇక అదే రోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా విజయ బాపినీడు డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన ‘బిగ్ బాస్’ సినిమా రిలీజైంది. ఈ సినిమా చిరంజీవి కెరీర్ లో ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన రోజా యాక్ట్ చేసింది. చిరు, విజయబాపినీడు కాంబోలో వచ్చిన లాస్ట్ మూవీ  ఇదే. 

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పెదరాయుడు సంచలనం

అప్పట్లో మోహన్ బాబు పెదరాయుడు చిత్రం హైదరాబాద్ శాంతి థియేటర్ లో 250 రోజులుగా పైగా నడిచి సంచలనం సృష్టించింది. అంతేకాదు దాదాపు 200 రోజుల వరకు ఈ సినిమా అన్ని షోస్ హౌస్ ఫుల్ తో రన్ అవ్వడం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం.ఈ సినిమా ముహూర్తపు సన్నివేశానికి ఎన్టీఆర్ క్లాప్ కొట్టారు. 

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రజినీకాంత్ వర్సెస్ మోహన్ బాబు

మోహన్ బాబు.. పెదరాయుడులో రజినీకాంత్ పాపారాయుడు పాత్ర ఈ సినిమా సక్సెస్ లో కీ రోల్ పోషించింది. ఈ సినిమా తమిళంలో హిట్టైన ‘నాట్టామై’ చిత్రానికి రీమేక్. ఈ సినిమా చేయయని రజినీకాంత్ సలహా ఇవ్వడమే కాదు.. తమిళంలో విజయ్ కుమార్ పోషించిన క్యారెక్టర్ ను తెలుగులో పాపారాయుడుగా పోషించి శభాష్ అనిపించారు.రజినీ పాత్రకు సాయికుమార్ డబ్బింగ్ బాగా హెల్ప్ అయింది. 

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పెదరాయుడు వర్సెస్ బిగ్‌బాస్

పెదరాయుడు చిత్రంలో మోహన్ బాబు నటన చూసాకా.. ఆ పాత్రలో ఆయన్ని తప్పించి మరొకరిని ఊహించు కోవడం కష్టమే. అంతలా ఆ పాత్రలో లీనమై యాక్ట్ చేశారు.  ఈ సినిమాలో మోహన్ బాబు అన్నాదమ్ములుగా నటించారు. ఆయన సరసన భానుప్రియ, సౌందర్య నటించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర తెలుగులో అప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని రికార్డులను తిరగరాసి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. మొత్తంగా ఒకేరోజు విడుదలైన చిరంజీవి బిగ్ బాస్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్‌‌గా నిలిస్తే.. మోహన్ బాబు పెదరాయుడు మాత్రం ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాసింది. ఓ రకంగా మోహన్ బాబు పెదరాయుడుతో దుమ్ము రేగ్గొడితే.. బిగ్‌బాస్ రిజల్ట్‌తో పాపం చిరంజీవి అనే పరిస్థితి అనాల్సి వచ్చింది.   

 

TAGS:
Mohan Babu Vs Chiranjeevi
Mohan Babu
Chiranjeevi
Pedarayudu Vs Bigg Boss
Bigg Boss Pedarayudu
Tollywood
Telugu cinema
Vishwambhara
Telugu cinema

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