English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Chiranjeevi vs Mohan Babu: చిరంజీవి కంటే నేను సీనియర్.. నా పేరే ముందు ఉండాలన్న మోహన్ బాబు!

Chiranjeevi vs Mohan Babu:అసోసియేట్ డైరెక్టర్ కనగాల జయకుమార్..ఈమధ్య ఒక పాపులర్ ఛానల్ కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఆసక్తికర సంఘటనను పంచుకున్నారు. ఈ సంఘటనలో ప్రముఖ నటులు మోహన్ బాబు, చిరంజీవి.. మధ్య సినిమా టైటిల్స్ విషయంలో జరిగిన చర్చ గురించి వివరించారు.
1 /6

డైరెక్టర్ కనగాల జయకుమార్ మాట్లాడుతూ..ఒకసారి సినిమా టైటిల్స్ విషయంలో మోహన్ బాబు తన అభిప్రాయాన్ని చాలా సీరియస్ గా చెప్పారు అని చెప్పకు వచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, "మోహన్ బాబు గారు..నేను చిరంజీవి కంటే సీనియర్‌ను, కాబట్టి నా పేరు ముందుగా రావాలి. నా పేరు తర్వాత చిరంజీవి పేరు పెట్టాలి అని అన్నారు" అని చెప్పుకొచ్చారు. అంటే తాను సీనియర్ కాబట్టి టైటిల్స్‌లో తనకు మొదటి స్థానం ఇవ్వాలని ఆయన కోరుకున్నారు.  

2 /6

అంతేకాదు, టైటిల్స్ రాసే వ్యక్తిని ఉద్దేశించి ఆయన..టైటిల్స్ రాసేది నువ్వే కదా? అయితే నువ్వే రాయ్. ముందు నా పేరు రాయ్, తర్వాత చిరంజీవి పేరు రాయ్." అని చెప్పారు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.   

3 /6

ఈ పరిస్థితిలో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ…మోహన్ బాబుతో నిర్మాతకు చెప్పాలి అని తెలిపానని అప్పుడు మోహన్ బాబు సమాధానం ఇస్తూ, "అవును చెప్పు, కానీ నా పేరు ముందే రాయ్." అని అన్నారని చెప్పుకొచ్చారు.  

4 /6

ఈ విషయాన్ని నిర్మాత అయినా క్రాంతి గారికి చెప్పినప్పుడు, ఆయన స్పందన కొంచెం గట్టిగానే ఉందని సురేష్ తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, "సినిమా కోసం అంత డబ్బు ఖర్చు చేసి, టైటిల్స్‌ను ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తామా?" అని ప్రశ్నించారు. అంటే టైటిల్స్ విషయంలో తుది నిర్ణయం నిర్మాతదే అని ఆయన తెలిపారు అని చెప్పుకొచ్చారు.  

5 /6

అసోసియే డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. క్రాంతి కుమార్ గారు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ కలిగిన వ్యక్తి. ఆయనకు కోపం త్వరగా వస్తుందని చెప్పారు. అయితే అదే సమయంలో చిరంజీవిపై ఆయనకు ఎంతో ప్రేమ, గౌరవం కూడా ఉందని తెలిపారు. చిరంజీవి గారు ఆయనను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు చాలా ఆప్యాయంగా, గౌరవంగా మాట్లాడేవారని చెప్పారు.  

6 /6

ఈ క్రమంలో ఈ విషయంపై పలువురు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ఇదేదో చిరంజీవి కాంపౌండ్ వాళ్ళు మోహన్ బాబు గురించి చెప్పాలి అని ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉంటారు అని అంటున్నారు.

Mohan Babu Chiranjeevi Suresh Kochattil telugu cinema news Tollywood controversy movie titles issue Kranthi Kumar seniority in Tollywood film industry news Tollywood Updates

