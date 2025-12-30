English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mohanlal: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. స్టార్‌ హీరో ఇంట విషాద ఛాయలు

Mohanlal: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం.. స్టార్‌ హీరో ఇంట విషాద ఛాయలు

Mohanlal Mother Santhakumari Nair Died At 90: సినీ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. న్యూఇయర్‌ వేళ మలయాళ స్టార్‌ నటుడు మోహన్‌ లాల్‌ ఇంట విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. అనారోగ్య సమస్యలతో అతడి తల్లి కన్నుమూశారు. దీంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర దుఃఖసాగరంలో మునిగింది. ఆమె మృతికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం చెబుతున్నారు.
సినీ పరిశ్రమలో స్టార్‌ నటుడిగా కొనసాగుతున్న మోహన్‌ లాల్‌ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తల్లి శాంతకుమారి (90) కొంతకాలంగా పక్షవాతం, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె మంగళవారం కన్నుమూశారు. 

కొచ్చిలోని ఎలమక్కరలో ఉన్న మోహన్ లాల్ నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె మృతికి సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. శాంతకుమారి మృతికి సానుభూతి ప్రకటించారు. అయితే తల్లి అంత్యక్రియలు బుధవారం నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

శాంతి కుమారి భర్త, ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగి విశ్వనాథన్ నాయర్ 2005లో మరణించగా.. ఆమె పెద్ద కుమారుడు ప్యారేలాల్ 2000లో మృతిచెందారు. అప్పటి నుంచి మోహన్‌ లాల్‌ నివాసంలో శాంతకుమారి ఉంటోంది. ఇన్నాళ్లు ఆమె బాగోగులు మోహన్‌లాల్‌ చూసుకున్నారు.

తన తల్లితో మోహన్‌లాల్ చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు. ఇటీవల దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అందుకున్న తర్వాత కూడా ముందుగా తల్లిని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమె వలన తాను ఈ స్థానంలో ఉన్నట్లు మోహన్‌లాల్‌ చాలా సందర్భాల్లో తెలపగా.. తన విజయాలను చూసి ఆమె ఎంతో గర్వపడేవారని వెల్లడించారు.

మోహన్‌లాల్‌ తల్లి శాంతకుమారి పార్ధీవదేహానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. మోహన్‌లాల్‌ను ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పారు.

