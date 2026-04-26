Mohini Ekadashi date 2026: వైశాఖ మాసంలో అరుదైన మోహని ఏకాదశి.. రేపు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Mohini Ekadash tradition: మోహని ఏకాదశి వేళ  కొన్ని పూజలు, వ్రతాలు ఆచరిస్తే గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా సోమవారం రావడంతో కూడా చాలా విశేషమని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ఏకాదశి వ్రతంను చాలా విశేషంగా భావిస్తారు. ఏకాదశిని శ్రీ మహా విష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైన తిథిగా చెప్తారు. మనకు ప్రతి మాసంలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. అవి శుక్లపక్షంలో ఒకటి, కృష్ణపక్షంలో మరోకటి ఏకాదశులు వస్తాయి. వైశాఖ మాసంలో మనం రేపు అంటే సోమవారం ( 27 వతేదీన) ఏకాదశిని జరుపుకోబోతున్నాం.

ముఖ్యంగా వైశాఖ మాసంలో ఏకాదశితో పాటు విశేషంగా  అమ్మవారి నక్షత్రమైన పుబ్బలో రావడం అది కూడా సోమవారం కావడంను అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా చెప్తుంటారు. సోమవారం అధిపతి గౌరీ శంకరులు ఈ విధంగా విశేషంగా కలసి రావడంను చాలా గొప్పదిగా జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు.  

సోమవారం రోజు ఉదయం 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 8 గంటల వరకు ఏకాదశి విశేష యోగాలను ఇస్తుంది. ఈ సమమంలో చేసుకునే పూజలు , వ్రతాలు , పరిహరాలు గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయి. అందుకే మోహని ఏకాదశిని చాలా విశేషమైందని పండితులు, పెద్దలు అనాదీగా చెప్తుంటారు.  

ఈ విధంగా మూడు కలయికలతో వైశాఖ మాసంలో ఏకాదశి ఏర్పడటంను జ్యోతిష్య పండితులు అత్యంత గొప్పదిగా చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా సోమవారం ఇటు విష్ణు భగవానుడ్ని పూజించడంతో పాటు అటు దాన ధర్మాలు, వ్రతాలు చేసిన అత్యంత శుభఫలితాలు ప్రాప్తిస్తాయి.  

ఏకాదశి రోజున చేసే పూజల వల్ల శ్రీ మహా విష్ణువుతో పాటు అటువైపు శివుడు కూడా అనుగ్రహిస్తాడని పండితులు చెప్తున్నారు. సత్యనారాయణ వ్రతంతో పాటు ఈ రోజున లలిత సహస్ర నామపారాయణంలను చదవాలి. 

శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేయించుకొవాలి. వైశాఖ మాసంలో ఎండలు పీక్స్ లో ఉంటాయి. ఈ సమయంలో కుండలను, చెప్పులను, గొడుగులను దానంగా ఇవ్వాలి. చలి వేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయించాలి. ఈ విధంగా  మంచి పనులు చేస్తే జాతకంలో తెలిసి తెలియని దోషాలు పోతాయి.   

