Monalisa Marriage: చిక్కుల్లో మోనాలీసా.. తన కూతురి బండారం బైటపెట్టిన తల్లి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Maha kumbh Monalisa farman khan marriage: మోనాలీసా పెళ్లిని జరిపించిన వారితో పాటు, కేరళ విద్యామంత్రి, ఆ పెళ్లికి హజరైన వారిపై కేసులను నమోదు చేయాలని మోనాలీసా తల్లి డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై మరింత వివాదం ముదురుతుంది.
కుంభమేళలో పూసలమ్మడానికి వచ్చి ఓవర్ నైట్ లో మోనాలీసా ఫెమస్ అయిన విషయం తెలిసిందే.ఇటీవల టాలీవుడ్ లైఫ్ మూవీతో కూడా ఈ భామ అడుగుపెట్టింది. అయితే.. మొత్తంగా మోనాలీసా సోషల్ మీడియాలో మహారాష్ట్రకు చెందిన ఫర్మాన్ ఖాన్ తో ఏర్పడిన పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. వీరి పెళ్లికి ఇంట్లోని వారు అంగీకరించలేదు. దీంతో కేరళలోని తిరువనంతపురంలోని ఒక ఆలయంకు వెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు.
మరోవైపు కుంభమేళ మోనాలీసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ లు తమకు ప్రాణ హనీ ఉందని కేరళ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. మరోవైపు తమ పెళ్లిపై వస్తున్నలవ్ జీహద్ ఆరోపణల్ని ఖండించారు. ఈ నేపథ్యంలో మోనాలీసా తల్లి మరో విస్తుపోయే విషయంను బైటపెట్టింది.
మోనాలిసాకు ఇంకా 18 సంవత్సరాలు నిండనేలేదని ఆమె తల్లి అసలు విషయంను బైటపెట్టింది. అంతే కాకుండా తన కూతుర్ని లవ్ జీహాద్ పేరుతో ట్రాప్ చేశాడని విశ్వ హిందూ పరిషత్ , బజరంగ్ దళ్ క్షేత్రీయ సంయోజక్ జిజేష్ పట్టేరి వారిని మోనాలిసా తల్లి ఆశ్రయించింది. మోనాలిసా వయస్సు గురించి తన తల్లే అసలు విషయం చెప్పేయడంతో తీవ్ర ఆందోళన రేగుతోంది. తన కుమార్తె వయస్సు కేవలం 16 సంవత్సరాలే. అంతే కాకుండా పెళ్లికి తమ అనుమతి లేదని తల్లి స్పష్టం చేసింది.
వెంటనే దీనిపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకొవాలని తల్లి కోరింది. మోనాలీసా , ఫర్మాన్ ఖాన్ వివాహం కుదిర్చిన వారిపై , పెళ్లికి హజరైన వారితో పాటు, కేరళ విద్యామంత్రి శివన్ కుట్టి, రాజ్యసభ ఎంపీ రహీమ్, సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి గోవిందన్, భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్, ఆలయ అధికారులపై వెంటనే కేసులు పెట్టాలని, వారిపై చట్ట పరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదులో డిమాండ్ చేసింది.
బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం,పోక్సో చట్టం కింద చర్యలు తీసుకోవాలని వీహెచ్ పీ డిమాండ్ చేసింది. మోనాలిసాది పెళ్లి చేసుకునే వయస్సే కాదని, ఈ సమాచారం స్పష్టంగా వారందరికీ తెలిసినా, వివాహం జరిపించారని, ఆ వ్యక్తులందరిపైనా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. దీంతో మోనాలీసా పెళ్లి రచ్చలో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.
మరోవైపు మోనాలీసా జంట మాత్రం..తాను మేజర్ అంటూ కొన్ని పత్రాలను చూపించారు. దీంతో దీనిపై పోలీసులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. కేరళలోనే తాము ఉంటామని ఇప్పటికే మోనాలీసా జంట ప్రకటించారు. తమది లవ్ జీహాద్ కాదని, తమకు అన్ని మతాల పట్ల గౌరవం ఉందని, ఇతర మతంలోకి మారలేదని, హిందు మతం ప్రకారం తన పెళ్లి జరిగిందని మోనాలీసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ స్పష్టం చేశారు. ఇక వీరి పెళ్లి ఏ విధమైన మలుపు తీసుకుంటుందో అన్నదానిపై నెట్టింట పెద్ద రచ్చ నడుస్తొంది.