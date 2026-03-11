English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Monalisa Bhosle: పెళ్లి చేసుకుని షాకిచ్చిన కుంభమేళా పూసలమ్మే పిల్ల

Monalisa Bhosle Marries To Boyfriend Farman Khan: పరమపవిత్రమైన కుంభమేళాలో పూసలు అమ్ముకుంటూ కనిపించిన అమ్మాయి మోనాలిసా అనంతరం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నీలి కళ్లతో అందరి చూపును తిప్పుకున్న ఆమె అకస్మాత్తుగా ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది.
1 /6

కుంభమేళాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన పూసలమ్మే అమ్మాయి మోనాలిసా రాత్రికి రాత్రి సోషల్‌ మీడియాలో స్టార్‌గా నిలిచింది. అనంతరం ఆమె జీవితం మారిపోయిండి. వాణిజ్య ప్రకటనలు, సినిమాలు, రీల్స్‌తో బిజీ అయిన మోనాలిసా ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంది.

2 /6

సోషల్‌ మీడియాలో స్టార్‌గా నిలిచిన మోనాలిసా భోస్లే యమ క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది. కుంభమేళా అనంతరం ఆమె స్టార్‌గా గుర్తింపు పొందారు. రీల్స్‌, వాణిజ్య ప్రకటనలు, సినిమాలతో మోనాలిసా బిజీగా మారిపోయింది.

3 /6

సోషల్‌ మీడియా స్టార్‌గా వెలుగొందుతున్న మోనాలిసా అనూహ్యంగా వివాహం చేసుకుంది. తన ఫేస్‌బుక్‌ మిత్రుడిని ఆమె పెళ్లి చేసుకుని అందరికీ షాక్‌ ఇచ్చింది. పెళ్లి అనంతరం పోలీసుల రక్షణను ఆమె కోరారు.

4 /6

కేరళలోని తిరువనంతపురంలో కుంభమేళా వైరల్ బ్యూటీ మోనాలిసా తన భర్తతో కలిసి కనిపించింది. కేరళ యువకుడితో ఏడాదిన్నరగా ప్రేమాయణం సాగించిన మోనాలిసా చివరికి అతడిని వివాహం చేసుకుంది. 

5 /6

ఆమె వివాహం చేసుకున్నది ఎవరినో కాదు ఫర్మాన్ ఖాన్‌ అనే యువకుడిని. ఫేస్‌బుక్ ద్వారా పరిచయమైన అతడితో మోనాలిసా డేటింగ్ చేస్తోంది. వేర్వేరు మతాలు కావడంతో మోనాలిసా ప్రేమను ఆమె తల్లిదండ్రులు అంగీకరించలేదు. దీంతో ఆమె ఇంటి నుంచి వచ్చి కేరళలో వివాహం చేసుకుంది.

6 /6

వివాహం చేసుకున్న అనంతరం మోనాలిసా భోస్లే తిరువనంతపురం పోలీసులను ఆశ్రయించారు. వివాహం అనంతరం మోనాలిసా భౌస్లే జంట తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరింది.

Monalisa Bhosle Farman Khan wedding Marriage Nainar Temple Vizhinjam Kerala thiruvananthapuram Monalisa Bhonsle Wedding Viral video

