Monalisa Bhosle: మోనాలిసా పెళ్లిలో బిగ్ ట్విస్ట్.. త్వరలోనే విడిపోనున్న జంట!

Monalisa Bhosle:మహా కుంభమేళా ద్వారా ఒక్కరోజులోనే ప్రసిద్ధి చెందిన మోనాలిసా భోస్లే జీవితం ఇప్పుడు ఊహించని మలుపు తీసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో ఆమె వీడియోలు, ఫోటోలు వైరల్ కావడంతో ఆమె పేరు దేశవ్యాప్తంగా వినిపించింది. ఆ క్రేజ్ మధ్యే ఆమె తన ప్రియుడు ఫర్మాన్ ఖాన్ను కేరళలోని ఒక దేవాలయంలో సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకుంది. మొదట ఈ పెళ్లి ఒక అందమైన ప్రేమకథలా అందరికీ కనిపించింది.
కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రేమకథపై పెద్ద వివాదం నెలకొంది. పెళ్లి సమయంలో మోనాలిసా మైనర్ అని ఆరోపణలు రావడంతో విషయం మరింత సీరియస్ అయింది. ఈ ఆరోపణలు బయటకు రావడంతో కేసు న్యాయపరమైన దిశలోకి వెళ్లింది.
ఈ ఘటనపై జాతీయ అనుసూచిత తెగల కమిషన్ (NCST) విచారణ చేపట్టింది. విచారణలో మోనాలిసా పెళ్లి సమయంలో 18 సంవత్సరాల లోపు వయస్సులో ఉన్నట్టు సమాచారం బయటకు వచ్చినట్టు చెబుతున్నారు. దీనితో ఫర్మాన్ ఖాన్పై పోక్సో చట్టం (POCSO Act) కింద కేసు నమోదు చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
ఇదే సమయంలో జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ (NHRC) కూడా ఈ విషయాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని విచారణ కొనసాగిస్తోంది. మోనాలిసా అసలు వయస్సు ఎంత? ఆమె వయస్సుకు సంబంధించిన పత్రాలు నిజమా కాదా? అనే అంశాలపై అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. దీంతో ఈ కేసు మరింత క్లిష్టంగా మారింది.
ఇంకా ఈ వివాదం మరింత పెరగడానికి దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా కారణమయ్యాయి. ఆయన “లవ్ జిహాద్” కోణంలో ఈ వివాహాన్ని ప్రశ్నిస్తూ, ఈ పెళ్లి ఎక్కువ కాలం నిలవదని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇంకా చర్చ కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు మోనాలిసా కూడా సనోజ్ మిశ్రాపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. ఆయన తనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించారని చెప్పడంతో పరిస్థితి ఇంకా ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మోనాలిసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ల వివాహం విడాకులకు దారితీసే అవకాశముందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు అందమైన ప్రేమకథగా మొదలైన ఈ కథ ఇప్పుడు చట్టపరమైన సమస్యలు, ఆరోపణలు, వివాదాలతో నిండిపోయింది. ఇక ముందేమి జరుగుతుందో అన్నది అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.