  • Monalisa Allegations: శరీర భాగాలను తాకుతూ వేధించారు.. ఇంట్లో చెబితే సర్దుకుపొమ్మన్నారు.. మోనాలిసా కీలక వ్యాఖ్యలు..

Monalisa Allegations: శరీర భాగాలను తాకుతూ వేధించారు.. ఇంట్లో చెబితే సర్దుకుపొమ్మన్నారు.. మోనాలిసా కీలక వ్యాఖ్యలు..

Monalisa Harassment Case: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన కుంభమేళా ఫోటోలతో ఒక్కసారిగా ప్రాచుర్యం పొందిన మొనాలిసా పేరు ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ఈసారి కారణం ఆమె వ్యక్తిగత అనుభవాలు మరియు దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రాపై చేసిన ఆరోపణలు. ఆమె చెప్పిన విషయాలు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ ఆ మారాయి.
కొచ్చిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మొనాలిసా తనకు ఎదురైన సమస్యలను వివరించారు. సినిమా షూటింగ్ సమయంలో దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా తనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆరోపించారు. తనకు అసౌకర్యంగా అనిపించేలా.. తన శరీర భాగాలను పలుమార్లు తాకుతూ వేధించాడని, ఆ పరిస్థితుల్లో చాలా భయపడ్డానని ఆమె చెప్పింది. ఆ ఘటనలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.  

ఆ సమయంలో తన వయసు చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆ విషయాన్ని బయట పెట్టలేకపోయానని మొనాలిసా తెలిపారు.   

కుటుంబ సభ్యులతో ఈ విషయం పంచుకున్నప్పటికీ, అది తన మొదటి సినిమా కావడంతో “ఇలాంటివి జరుగుతాయి, ఓర్పుతో ఉండాలి..సర్దుకుపోవాలి,” అని వారు చెప్పారని ఆమె బాధ వ్యక్తం చేసింది. దీంతో తాను మౌనం వహించాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది.  

ఇటీవలే మొనాలిసా ఫర్మాన్ ఖాన్‌ను వివాహం చేసుకుంది. ఈ ప్రెస్ మీట్‌కు ఆమె తన భర్తతో కలిసి హాజరైంది. ప్రస్తుతం వారు కేరళలో నివసిస్తున్నారు. అయితే తమ స్వస్థలానికి వెళ్లాలనుకున్నా, అక్కడి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవని వారు తెలిపారు. కొందరి నుంచి బెదిరింపులు వస్తున్నాయని, తమకు ప్రాణహాని ఉందని కూడా వారు చెప్పారు.  

ఈ ఘటనపై త్వరలోనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలని మొనాలిసా నిర్ణయించుకుంది. న్యాయం కోసం పోరాడాలని ఆమె భావిస్తోంది. తనలాంటి పరిస్థితులు మరెవరికీ రాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టానని ఆమె పేర్కొంది.

