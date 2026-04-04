English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
School Holiday: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. సోమవారం కూడా సెలవే! ఏయే ప్రాంతాల్లో అంటే?

April 6 Monday School Holiday 2026: ఏప్రిల్ నెలలో స్కూళ్లకు తుది పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఆ వెంటనే పేరెంట్స్‌ మీటింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. ఇక ఏప్రిల్ 24వ తేదీ నుంచి సమ్మర్ హాలిడేస్ కూడా ప్రారంభమైతాయి. అయితే విద్యార్థులకు ఈస్టర్ సందర్భంగా సోమవారం ఏప్రిల్ 6వ తేదీ స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే ఇది ఏ రాష్ట్రంలో వర్తిస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత ఈస్టర్ నిర్వహిస్తారు. ఈస్టర్ వీక్ అనేది ఫామ్ సండే నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. మార్చ్ 29న పామ్‌ సండే నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడే ఏప్రిల్ 3న వచ్చింది. ఆ రోజు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు.   

2 /5

ఇక మూడవ రోజే ఈస్టర్ నిర్వహిస్తారు. అది ప్రతిసారి ఆదివారం వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సోమవారం కూడా ఈస్టర్ సెలవు ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ ఈస్టర్ సెలవులు రానున్నాయి.   

3 /5

 క్రిస్టియన్ జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఈ రోజుల్లో సోమవారం ఏప్రిల్ 6 స్కూలుకు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా మణిపూర్‌, పుదుచ్చేరిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈరోజు స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 13వ తేదీ బైశాకి సందర్భంగా కూడా స్కూళ్లకు సెలవు వస్తుంది.  

4 /5

 ఆ మరుసటిరోజే అంబేద్కర్ జయంతి కూడా ఏప్రిల్ 14 రానుంది. ఆరోజు కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తారు. అయితే ఏప్రిల్ 15వ తేదీ కూడా బోహగ్‌ బిహు హిమాచల్ డే నిర్వహిస్తార. కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. చంద్రశేఖర్ జయంతి 17వ తారీఖున కూడా స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించనున్నారు.  

5 /5

ఇక స్కూలుకు ఏప్రిల్ 24వ తేదీన సెలవులు ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత జూన్ మొదటి తేదీ నుంచి కూడా స్కూలు ప్రారంభం కానున్నాయి . ప్రభుత్వ స్కూళ్లు కాస్త ఆలస్యంగా ప్రారంభం అవుతాయి. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఒంటిపూట బడులు నడుస్తున్నాయి.

Next Gallery

