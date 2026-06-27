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Money Plant Care: మనీ ప్లాంట్ పచ్చగా.. ఏపుగా పెరగాలా? ఇంట్లో దొరికే ఈ చిన్న వస్తువును వేస్తే చాలు, ఆకులు గుబురుగా వస్తాయి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 27, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:08 PM IST

Money Plant Care Tips: మన ఇంట్లో తులసి, కలబంద, మనీ ప్లాంట్ వంటి అనేక రకాల మొక్కలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. వీటితో పాటు బాల్కనీలో సువాసన వెదజల్లే పూల మొక్కలను కూడా పెంచుతుంటాం. అయితే చాలా మందికి మనీ ప్లాంట్ (Money Plant) అంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం. అందుకే చాలా ఇళ్లలో ఈ మొక్కను చూస్తూ ఉంటాం. ఈ మొక్క బలంగా పెరగాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

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మనీ ప్లాంట్‌ కేర్‌

చాలామంది ఇళ్లలో మనీ ప్లాంట్ మొక్కను ఎంతో ఇష్టంగా నాటుకుంటారు. అయితే కొన్ని రోజులకే ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారడం, వాడిపోయి రాలిపోవడం లేదా మొక్క అసలు పెరగకుండా అలాగే ఉండిపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. దీని కోసం రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం ఉండదు.   

money plant care tips2/6

మనీ ప్లాంట్‌ కేర్‌ టిప్స్‌

మీ ఇంట్లో కూడా మనీ ప్లాంట్ మొక్క పెరగకుండా అలాగే ఉన్నా లేదా ఆకులు వాడిపోయి పడిపోతున్నా, ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. దీనివల్ల మీ మొక్క బలంగా, ఆరోగ్యంగా మరియు పెద్ద ఆకులతో పెరుగుతుంది.  

money plant care in water bottle3/6

నీటి బాటిల్ లో మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్ మాత్రమే కాదు, ఏ మొక్క పెంచినా అది సరిగ్గా ఉండాలంటే డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగా ఉండాలి. నీళ్లు పోసినప్పుడు అవి జారి కిందికి వెళ్లేలా ఉండాలి. మనీ ప్లాంట్ మొక్కను ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పెట్టే బదులు, మట్టి కుండలో పెట్టి చూడండి; ఇది మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.  

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నీటిలో మనీ ప్లాంట్‌ మొక్క ఎలా పెంచాలి?

మనీ ప్లాంట్ కుండీ అడుగున ఎనిమిది రంధ్రాలు చేసి, అందులో చిన్న చిన్న రాళ్లు లేదా పెంకులు వేసి, దానిపై కోకోపీట్, మట్టి, కంపోస్ట్ మిశ్రమాన్ని వేయండి. ఆ తర్వాత మనీ ప్లాంట్ మొక్కను నాటి వెంటనే నీళ్లు పోయండి. ఈ మొక్కకు ఎక్కువ సూర్యరశ్మి అవసరం లేదు. కొన్ని మొక్కలు నీడలో పెరుగుతాయి కాబట్టి, మొక్క కొంచెం బలం పొందిన తర్వాత వాటిని ఇంట్లో కూడా పెంచుకోవచ్చు.  

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చలికాలం మనీ ప్లాంట్‌ కేర్‌ టిప్స్‌

ఒకవేళ మనీ ప్లాంట్ ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారుతుంటే, అప్పుడప్పుడు మొక్క మొదట్లో ఎన్‌ఎన్‌పీ (NPK) వంటి ఎరువులు వేయాలి. అలాగే, మనం పడేసే అరటి తొక్కలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి, కొంచెం నీరు పోసి ఒక రోజు అలాగే ఉంచండి.   

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మనీ ప్లాంట్ పచ్చని ఆకుల రెమిడీ

ఆ నీటిని 1:3 నిష్పత్తిలో సాధారణ నీటితో కలిపి మనీ ప్లాంట్, ఇతర పూల మొక్కలకు పోయడం వల్ల అవి బలంగా పెరుగుతాయి. మనీ ప్లాంట్ మొక్క బాగా పెరిగిన తర్వాత, దాని కొమ్మలను వేరు చేసి మరో కుండీలో నాటి కొత్త మొక్కను కూడా పెంచవచ్చు. ఇంటిని అందంగా డెకరేట్ చేసుకోవడానికి ఆర్టిఫిషియల్ మొక్కల కంటే, ఇలా మనీ ప్లాంట్‌లను పెద్దగా పెంచుకోవడం ద్వారా బాల్కనీ మొత్తాన్ని పచ్చదనంతో అందంగా మార్చుకోవచ్చు.

TAGS:
money plant care
how to take care of money plant in water
money plant care tips in winter

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