Money Saving Tips: పిల్లల స్కూల్ ఫీజుల టెన్షన్ ఉండకూడదంటే.. మహిళలు ఇంట్లో ఈ 5 ఖర్చులు తగ్గిస్తే.. లక్షన్నర వరకు పొదుపు పక్కా..!!

Money Saving Tips For Women: ప్రతిరోజూ మనం చేసే చిన్న చిన్న ఖర్చులు పెద్దగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ నెలాఖరుకు ఆ ఖర్చులన్నీ కలిపితే.. అది పెద్ద మొత్తం అవుతుంది. ముఖ్యంగా పిల్లల చదువుల ఫీజులు, బస్ ఛార్జీలు, బుక్స్, స్కూల్ ఈవెంట్స్.. ఇలా వచ్చేసరికి చాలా మందికి భారం పెరుగుతుంది. అయితే ఇంట్లో కొన్ని అలవాట్లను మార్చుకున్నట్లయితే లక్షన్న వరకు పొదుపు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ డబ్బుతో మీ పిల్లలు స్కూల్ ఫీజులే కాదు.. కోచింగ్, డ్రాయింగ్ క్లాస్, స్పోర్ట్స్ ఫీజులు కూడా కవర్ అవుతాయి.
సాధారణంగా మహిళలు ఇంట్లోని వ్యవహారాలన్నింటినీ సమతూకంగా చూసుకుంటారు. అందుకే ఈ 5 టిప్స్ మీరు పాటిస్తే.. స్కూల్ ఫీజులు భారం అవ్వగుండా మీ పొదుపు కూడా పెరిగిపోతోంది.
వంటగది ఖర్చులను 30శాతం తగ్గించడం:కిచెన్లో జరిగే చిన్న చిన్న తప్పులను సరిచేసుకోవాలి. అధిక ఆయిల్ వాడటం, బయట బిస్కెట్లు–స్నాక్స్ తరచూ కొనడం, అవసరానికి మించి కూరగాయలు తెచ్చుకోవడం.. వీటన్నింటికి అయ్యే చేసే ఖర్చు తక్కువగానే అనిపించవచ్చు కానీ.. ఇవే నెలకు రూ. 1,500–రూ. 2,000 వరకు అవుతాయి. ప్లాన్ తో కిచెన్ షాపింగ్ చేస్తే ఏటా రూ. 24,000 వరకు పొదుపు చేసుకోవచ్చు.
కరెంట్ బిల్లు: ఏసీ, వాటర్ హీటర్, వాషింగ్ మెషిన్ వీటన్నింటికీ ఎక్కువ కరెంట్ అవసరం అవుతుంది. అయితే మీ ఇంట్లో ఉండేవాళ్లందరికీ ఒక రూల్ పెట్టండి. రూములో ఎవరూ లేకుంటే లైట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలని. ఇలా చేస్తే నెలకు వెయ్యి రూపాయల వరకు సేవ్ అవుతాయి. అంటే సంవత్సరానికి 12వేలు.
మొబైల్ రీచార్జ్..ఓటీటీ ఛార్జీలు: ఇంట్లో 2–3 ఫోన్లు ఉంటాయి. ప్రతిదానికీ వేర్వేరు ప్లాన్లు ఓటీటీలు.. ఇవన్నీ కలిపితే నెలకు రూ. 600–రూ. 1,200 ఖర్చవుతుంది. ఫ్యామిలీ ప్లాన్ తీసుకుంటే ఏటా రూ. 10,000 మించి సేవ్ అవుతుంది.
ఆహారం వృథా కాకుండా చూడంటం: అన్నం లేదా కూరలు వృథా అయితే… అది కేవలం ఆహారమే కాదు.. డబ్బు కూడా వృథా అయినట్లే. ఎంత కావాలో అంతే వండడం, మిగిలిన వంటకాలను కొత్త వంటగా మార్చుకోవడం ఇలా చేస్తే నెలకు రూ. 700–రూ. 1,000 సేవ్ అవుతాయి. ఏటా రూ. 10,000 పైగా లాభం ఉంటుంది.
అవసరం లేని షాపింగ్ తగ్గించడం: సేల్, ఆఫర్, బై వన్ గెట్ వన్.. ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి కానీ తప్పనిసరి కాదు. ప్రతి నెల రూ. 1,000–రూ. 1,500 అదనపు ఖర్చు అవుతుంది. దీన్ని తగ్గిస్తే ఏటా రూ. 15,000–రూ. 18,000 పొదుపు అవుతుంది.
మొత్తంగా లెక్కిస్తే… ఈ ఐదు చిన్న అలవాట్లు పాటిస్తే.. ఒక సాధారణ కుటుంబం ఏటా రూ. 80,000–రూ. 1,20,000 పొదుపు చేస్తుంది. ఈ డబ్బు మీ పిల్లల స్కూల్ ఫీజులు… స్పోర్ట్స్… కోచింగ్… అన్నింటికీ సరిపోతుంది. ఫీజులు భారంగా కాకుండా, మీ ప్లానింగ్ బలంగా మారుతుంది.