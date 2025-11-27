Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!

Money Saving Tips: ఈ రోజుల్లో డబ్బు సంపాదించడం ఎంత కష్టమో.. సేవింగ్స్ చేయడం అంతకంటే కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వస్తే ఇంటి అద్దె, ఆహారం, కరెంట్, నీటి బిల్లులు, ప్రయాణ ఖర్చులు.. ఇవి అన్నీ కలిస్తే చేతిలో చిల్లిగవ్వ కూడా మిగలదు. అయినప్పటికీ సరైన ప్రణాళికతో ప్రతినెల రూ. 4వేల నుంచి రూ. 6వేలు వరకు ఆదా చేయడం సాధ్యం అవుతుంది. అంటే ఏడాదికి రూ. 40వేల నుంచి రూ. 70వేల వరకు పొదుపు చేయవచ్చు. ఇది ఎలాంటి మ్యాజిక్ కాదు… చాలా మంది ఇదే విధానాన్ని అనుసరించి తమ ఫైనాన్స్లను సరిచేసుకున్నారు. తక్కువ జీతంతోనూ ఎలా సేవింగ్ చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ మార్గదర్శకం మీకోసమే.
60-20-20 రూల్ను ఉపయోగించండి: రూ. 21వేల జీతం ఉండేవారు ఈ సింపుల్ రూల్ను ఫాలో అయితే ఖర్చులు క్రమబద్ధం అవుతాయి. 60శాతం (రూ. 15వేలు) — ఇంటి అద్దె, కిరాణా, బిల్లులు, ప్రయాణం వంటి అవసరమైన ఖర్చులు, 20శాతం (రూ. 5వేలు) — సేవింగ్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా, 20శాతం(రూ. 5వేలు) — వినోదం లేదా ఇతర చిన్న ఖర్చుల కోసం
అత్యవసర ఖర్చుల్లో ఇంటి అద్దె సుమారు రూ. 5వేలు–రూ. 7వేలు, కిరాణా రూ. 4–5వేలు, కరెంట్–గ్యాస్ రూ. 1,000–2,000, ట్రావెల్ రూ. 2వేలు ఉంటాయి. జీతం వచ్చిన వెంటనే ముందుగా సేవింగ్స్ను పక్కన పెట్టడం అత్యంత ముఖ్యం. చివర్లో మిగిలిన దానితో సేవింగ్స్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తే, చాలా అరుదుగా అది సాధ్యమవుతుంది.
చిన్న ఖర్చులను తగ్గించుకోండి:రోజూ బయట భోజనం, ఆన్లైన్ షాపింగ్, అనవసరమైన ప్రయాణాలు..ఇవి నెలాఖరులో మీ బడ్జెట్ను దెబ్బతీస్తాయి. బయట తినడం తగ్గిస్తే నెలకు రూ. 2-3వేలు సేవ్ అవుతాయి. బస్సు, మెట్రో, షేర్ రైడ్ వాడితే పెట్రోల్పై వెయ్యి రూపాయలు ఆదా అవుతాయి. LED బల్బులు, లైట్లు ఆఫ్ చేయడం వంటి అలవాట్లు విద్యుత్ బిల్లును రూ. 200–300 తగ్గిస్తాయి.
క్రెడిట్ కార్డును ఎక్కువగా వాడితే వడ్డీ భారంతో సేవింగ్స్ మొత్తం పోతాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా వాడాలి. అలాగే వాల్నట్ "మనీ మేనేజర్"లాంటి యాప్లతో రోజువారీ ఖర్చులు రికార్డ్ చేస్తే ఎక్కడ తగ్గించాలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
పెట్టుబడులతో సేవింగ్స్ పెంచుకోండి: బ్యాంకులో డబ్బు ఉంచడమే సేవింగ్ కాదు. పెట్టుబడులు పెడితేనే డబ్బు పెరుగుతుంది.నెలకు రూ. 4వేలు SIPలో పెట్టుబడి పెడితే, 12% రాబడితో ఏడాది తర్వాత రూ. 50వేలకు పైగా అవుతుంది. PPF వంటి సురక్షిత పథకాలు 7% వడ్డీ ఇస్తాయి, పైగా ట్యాక్స్ ఫ్రీ. నెలకు రూ. 5వేలు పెట్టుబడి పెడితే దీర్ఘకాలంలో కోటి రూపాయల లక్ష్యం చేరడం సాధ్యం.
FDలో రూ. 1,000, SIPలో రూ. 3,000తో మొదలుపెట్టవచ్చు: అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం 3–6 నెలల ఖర్చులు (రూ. 75,000–1.5 లక్షలు) ప్రత్యేకంగా ఉంచాలి. అలాగే 80C సెక్షన్లో పన్ను ఆదా చేసుకోవచ్చు. ELSS కూడా మంచి ఆప్షన్.
జీతం వచ్చిన వెంటనే చేసే పొరపాట్లు: ఒకేసారి షాపింగ్ చేయడం, స్నేహితులతో ఎక్కువ ఖర్చు చేయడం, EMI కోసం పెద్ద వస్తువులు కొనడం—ఇవి సేవింగ్స్ను జీరో చేస్తాయి. పండుగలు, వివాహాలలో కూడా అవసరానికి మించిన ఖర్చులు చేయడం తప్పు. ముందుగా సేవింగ్స్, తర్వాత ఖర్చులు అనే దానిని అలవాటుగా చేసుకోవాలి. ప్రతి నెలా రూ. 2వేలు–3వేలు సేవ్ చేస్తే సంవత్సరానికి రూ. 24–36వేలు పొదుపు అవుతుంది. అప్పు ఉంటే ముందుగా దానిని తీర్చడం చాలా ముఖ్యం.
క్రమశిక్షణతో కోట్లు కూడగట్టుకోవచ్చు: 2013లో రూ. 21వేలు జీతంతో మొదలైన వ్యక్తి, 75శాతం సేవింగ్స్ను కొనసాగిస్తే, 11 ఏళ్లలో రూ. 5 కోట్ల వరకు కూడగట్టుకోవచ్చు. జీతం పెరుగుదలతో పాటు, పెట్టుబడులను 20శాతం చొప్పున పెంచుకుంటూ పోతే దీర్ఘకాలంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. నెలకు రూ. 5వేలు SIP చేస్తే 60 ఏళ్ల వయస్సులో రూ. 3 కోట్లు చేరడం కూడా సాధ్యమే.
రూ. 21వేల జీతంతోనూ సేవింగ్స్ అసాధ్యం కాదు. కొంచెం క్రమశిక్షణ, బడ్జెట్ ప్లానింగ్, పెట్టుబడులు.. ఈ మూడు ఉంటే ఎవ్వరైనా ఆర్థికంగా దృఢంగా మారవచ్చు. చిన్న మొత్తంలోనైనా వెంటనే సేవింగ్ మొదలుపెట్టండి. కాలక్రమంలో ఈ చిన్న అడుగులే మీ భవిష్యత్తును పూర్తిగా మార్చేస్తాయి.