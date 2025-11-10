English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Money Saving Tips: డీజిల్, పెట్రోల్ ఖర్చు తగ్గించాలా? అయితే పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర ఈ ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే.. వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు.. !!

Money Saving Tips: ప్రభుత్వం పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ ధరలను పెంచిన వెంటనే, దాని ప్రభావం నేరుగా ప్రజల రోజువారీ జీవితంపై పడుతుంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా, ఇంధనానికి వెచ్చించే ప్రతి రూపాయి ఇప్పుడు మరింత విలువైనదిగా మారింది. అందుకే చాలా మంది తమ వాహనాల వినియోగంతో పాటు పెట్రోల్ పంపుల వద్ద కూడా డబ్బు ఆదా చేసే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. సరైన పద్ధతులు పాటిస్తే, పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో కేవలం కొద్దిగా జాగ్రత్తతోనే భారీగా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ జాగ్రత్తలు మోసాలను నివారించడంలో కూడా సహాయపడతాయి.
ఇంధనంపై ఖర్చులను తగ్గించడానికి అత్యంత సులభమైన మార్గాలలో ఒకటి ఫ్యూయల్ క్రెడిట్ కార్డులు వినియోగించడం. ఈ ప్రత్యేక కార్డులు పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోళ్లపై క్యాష్‌బ్యాక్, రివార్డ్ పాయింట్లు, సర్‌ఛార్జ్ మినహాయింపులను అందిస్తాయి. అంటే మీరు ప్రతి లీటర్ ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసినప్పుడు దాని ఒక శాతం మొత్తాన్ని తిరిగి మీ ఖాతాలో పొందవచ్చు. కొన్ని బ్యాంకుల కార్డులు 3శాతం నుంచి 8.5శాతం వరకు రివార్డులు లేదా డిస్కౌంట్‌లు అందిస్తాయి. దీని వల్ల నెలకు గానీ, సంవత్సరానికి గానీ మొత్తం ఇంధన వ్యయంపై భారీ పొదుపు సాధ్యమవుతుంది.

    ఇండియన్ ఆయిల్ ఆర్‌బిఎల్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో, మీరు ప్రతిసారీ పెట్రోల్, డీజిల్‌పై 8.5 శాతం వరకు క్యాష్‌బ్యాక్, ఇంధన పాయింట్లను పొందవచ్చు. ఇది మీకు చాలా డబ్బు ఆదా చేస్తుంది.  

  బిపిసిఎల్ ఎస్‌బిఐ కార్డ్ ఆక్టేన్ - బిపిసిఎల్ పెట్రోల్ పంపులలో ఈ కార్డుతో, మీరు రూ. 4,000 ప్రతి లావాదేవీపై 6.25 శాతం క్యాష్‌బ్యాక్, 1 శాతం ఇంధన సర్‌ఛార్జ్ మినహాయింపు పొందవచ్చు.  

  మొదటి పవర్+ క్రెడిట్ కార్డ్ - హెచ్‌పిసిఎల్ పెట్రోల్ పంపులలో ఈ క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం వల్ల మీకు 6.5 శాతం వరకు ఆదా అవుతుంది.  

ఐసిఐసిఐ హెచ్‌పిసిఎల్ సూపర్ సేవర్ క్రెడిట్ కార్డ్ - హెచ్‌పిసిఎల్ పెట్రోల్ పంపులలో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం వల్ల మీకు 6.5 శాతం వరకు ఆదా అవుతుంది. దీనిలో మీకు 4 శాతం క్యాష్‌బ్యాక్ మరియు 1 శాతం సర్‌ఛార్జ్ మినహాయింపు లభిస్తుంది.

ఇండియన్ ఆయిల్ హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ - ఈ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో, మీరు ఇంధన పాయింట్ల ద్వారా సంవత్సరానికి 50 లీటర్ల వరకు ఉచిత ఇంధనాన్ని సంపాదించవచ్చు. ఈ కార్డుతో ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ పంపులలో చెల్లించడం వల్ల ప్రతి కొనుగోలుపై మీకు 5శాతం ఇంధన పాయింట్లు లభిస్తాయి.

పెట్రోల్ పంపులో గణనీయంగా ఆదా చేయడానికి, మీ ఇంధన కార్డు పాయింట్లను, క్యాష్‌బ్యాక్‌ను సకాలంలో ఉపయోగించడం ముఖ్యం. వాటిని తెలివిగా ఉపయోగించడం వల్ల ప్రతి నెలా వేల రూపాయలు ఆదా చేయవచ్చు.

అదనంగా, చాలా కార్డులు 1శాతం వరకు ఇంధన సర్‌ఛార్జ్‌లను మాఫీ చేస్తాయి. కానీ కార్డులు తరచుగా నెలవారీ పరిమితులను కలిగి ఉంటాయి, కాబట్టి మీరు మీ కొనుగోళ్లను తదనుగుణంగా నిర్వహించాలి.

    అదనంగా, కార్డు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, మీరు వార్షిక రుసుము, కనీస ఖర్చు, వడ్డీ రేట్లను తనిఖీ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇంధనం కోసం మాత్రమే కార్డును ఉపయోగించడం వల్ల పొదుపు మరింత సులభం అవుతుంది.  

