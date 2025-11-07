English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Money Saving Tips: మీకు నెలకు రూ. 30వేల జీతం ఉంటే .. ఇలా ఆదా చేస్తే.. నెలాఖరులో అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు..!!

Money Saving Tips: మీకు నెలకు రూ. 30వేల జీతం ఉంటే .. ఇలా ఆదా చేస్తే.. నెలాఖరులో అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు..!!

Salaried Employees: మనలో చాలా మంది ఉద్యోగం చేస్తూ జీవించే వారు ఉంటారు. చాలీచాలని జీతాలతో కుటుంబాలను నెట్టుకొచ్చేవారు ఎక్కువగా ఉంటారు. జీవన వ్యయాలు పెరుగుతున్నా.. జీతం పెరగకపోవడంతో.. వచ్చే కొద్దిపాటి జీతంతో నెలంతా గడపాల్సి వస్తుంది. అయితే అనుకోకుండా వచ్చే ఖర్చులకు అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. మీకు నెలకు 30వేల జీతం వస్తున్నప్పటికీ..అందులో నుంచి ప్రతినెలా కొంచెం పొదుపు చేయడం ప్రారంభించినట్లయితే ఏడాదిలో ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బును జమ చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1 /6

ప్రతినెలా జీతం అకౌంట్లో పడిందన సంతోషం పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే జీతం వచ్చినప్పుడు గుర్తుకు వచ్చే అతిపెద్ద ప్రశ్న.. ఈ డబ్బును ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి. ఎలా ఆదా చేయాలి. మీ జీతం రూ. 30వేలు ఉంటే టెన్షన్ మరింత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే 30వేలతో సంసారాన్ని నెట్టుకురావడం చాలా కష్టం. కానీ సరైన ప్రణాళిక, స్మార్ట్ పొదుపు టిప్స్ తో మీరు మీ నెలలవారీ జీతంలో నుంచి ఖర్చులు పోగా కొంత డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇదేలా అనుకుంటున్నారా. అయితే ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

2 /6

ముందుగా మీ బడ్జెట్ ను ఎంతో ఒక కాగితంపై రాసిపెట్టుకోండి. మీ జీతాన్ని నాలుగు భాగాలుగా విభజించాలి. అందులో ఇంటి అద్దె, కరెంట్ బిల్లు, వాటర్ బిల్లు, రేషన్, పిల్లల ఫీజులు ఇలా ముఖ్యమైన ఖర్చులకు 40శాతం డబ్బును ఖర్చు చేయాలి. ఇంతేనా జీవితం అని బోర్ గా ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు 30శాతం సినిమాలు, ఇతర వినోద కార్యక్రమాల కోసం పక్కన పెట్టండి.

3 /6

అనుకోని ఖర్చుల గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేకుండా 20శాతం డబ్బును అత్యవసర నిధిలో ఉంచండి. మీ డబ్బులో చివరి 10శాతం ఇన్వెస్ట్ చేయండి. అది సిప్ ద్వారా లేదా నెలలవారీ చిట్టీలు లేదా దీర్ఘకాలిక ప్లాన్ ద్వారా అయినా సరే పది శాతం మాత్రం పక్కన పెట్టాలి.

4 /6

ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న అలవాట్లు కూడా మీ పొదుపుకు సహాయపడతాయి. ఉదాహరణకు అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. మీ నెలలవారీ బడ్జెట్ లో అనవసర ఖర్చులు ఏమున్నాయో తెలుసుకోవాలి. షాపింగ్ చేసే ముందు అవసరమైన వస్తువుల జాబితాను ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకోండి. లేదంటే డిస్కౌంట్లు, ఆఫర్లు మీ డబ్బును మరింత ఖర్చు చేసేలా చేస్తాయి. మాల్స్ కు వెళ్లే బదులుగా స్థానిక దుకాణాల్లో షాపింగ్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు ఖర్చులను తగ్గించుకోవచ్చు. పండగలు, అమ్మకాల సమయంలో మీకు నిజంగా అవసరం ఉంటేనే వాటిని కొనుగోలు చేయండి.

5 /6

మీ జీతం కేవలం 30,000 రూపాయలు అయినప్పటికీ, మీరు ప్రతి నెలా కొంచెం పొదుపు చేయడం ప్రారంభిస్తే మీరు ఏడాదిలోపు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును కూడబెట్టుకుంటారు. మీరు ప్రతి నెలా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తే, కొన్ని నెలల్లోనే మీ ఖర్చు, పొదుపు మధ్య స్పష్టమైన తేడాను మీరే గమనిస్తారు. తక్కువ జీతాలు ఉన్నవారికి పొదుపు చేయడం కష్టమని చాలా మంది అనుకుంటారు. చిన్న మొత్తంతో ప్రారంభించాలి. అది కేవలం 500 రూపాయలు అయినప్పటికీ, పొదుపు అలవాటును పెంపొందించుకోవడం చాలా ముఖ్యమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

6 /6

మీరు సాలరీ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్, ఎక్స్ పెన్సివ్ అకౌంట్ అనే మూడు వేర్వేరు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ను ఓపెన్ చేసి , వాటిని వేర్వేరు ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తే, ఖర్చులు నియంత్రించబడటమే కాకుండా పొదుపు మొత్తం కూడా ఆటోమెటిగ్గా పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా పర్సనల్ లోన్స్ తీసుకోవడం మానుకోండి. ఎందుకంటే వీటికి ఎక్కువ వడ్డీరేట్లు ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు 40 నుంచి 50శాతానికి చేరుతాయి. ఇది లోన్ భారాన్ని మరింత పెంచుతుంది. మీరు ఈ చిన్న చిన్న విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తే రూ. 30వేల జీతంలో కూడా సులభంగా ఆదా చేయవచ్చు. దీని వల్ల నెలాఖరులో అప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.      

Money Saving Tips how to save money with 30000 salary smart saving formula monthly salary saving plan personal finance tips best saving tips India money management for salaried budget tips for employees

Next Gallery

Jubilee Hills By-Poll 2025: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలు.. మీ పేరు ఓటర్‌ లిస్ట్‌లో ఉందా? ఇలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి..