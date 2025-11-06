English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Money Saving Tips: మహిళలు.. ఈ చిన్న ట్రిక్ తెలుసుకుంటే.. ప్రతినెలా బోలెడంత డబ్బు మిగిలే ఛాన్స్.. ఏం చేయాలంటే..?

Money Saving Tips: జీవితంలో ఎంత సంపాదించినా... సరైన ప్లానింగ్ లేనట్లయితే.. ఆ సంపాదన అంతా నెలాఖరుకల్లా ఆవిరైపోతోంది. మనలో చాలా మంది చేసే తప్పు ఇదే. ఆదాయం ఉన్నా ఖర్చులు అదుపులో లేకపోవడం, బడ్జెట్ లేకుండా జీవనం సాగించడం.. ఫలితంగా అప్పులు, మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక అస్థిరతఇలా రకరకాల సమస్యల్లో ఇరుక్కుపోతారు. కానీ చిన్న చిన్న ఆర్టిక అలవాట్లను మార్చుకున్నట్లయితే.. ఫైనాన్షియల్ గా సేవ్, స్ట్రాంగ్ గా ఉండవచ్చు. ఎలాగో చూద్దాం.

అధిక ఖర్చుతో కూడిన లైఫ్‌స్టైల్, ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్, బ్రాండెడ్ వస్తువులు, తరచూ షాపింగ్.. ఇవన్నీ తాత్కాలిక సంతోషం మాత్రమే ఇస్తాయి. కానీ దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తాయి. ఫైనాన్షియల్ నిపుణులు చెబుతున్నట్టు, స్టేటస్ కోసం ఖర్చు మొదలు పెడితే దానికి ఎప్పుడూ ముగింపు ఉండదు. కాబట్టి అవసరమైతే మాత్రమే ఖర్చు చేయడం నేర్చుకోండి.

ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో ఖర్చులు తప్పించుకోవడం కష్టం. అయినా సరే, ప్రతి నెలా మీ ఆదాయంలో కనీసం 10–20 శాతం సేవింగ్స్‌కి కేటాయించండి. సేవింగ్స్‌ అనేది కేవలం భవిష్యత్తు కోసం మాత్రమే కాదు.. ఎప్పుడైనా వచ్చే అనుకోని ఖర్చులను ఎదుర్కోవడానికి రక్షణ కవచంలా ఉంటుంది. రిటైర్మెంట్‌ సమయానికి ఒక స్థిరమైన ఫండ్ ఉండటం మనశ్శాంతినీ, భద్రతనూ ఇస్తుంది.  

ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం లేదు. చిన్న మొత్తంతో మొదలుపెట్టి, క్రమంగా పెంచండి. స్టాక్ మార్కెట్‌, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌, రికరింగ్ డిపాజిట్స్‌ వంటి వాటిలో జ్ఞానం పొందిన తర్వాతే పెట్టుబడులు పెట్టండి. రిస్క్ ఉన్నా, అవగాహనతో చేసిన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ మేలు చేస్తుంది.

ఒక ఎమర్జెన్సీ ఫండ్‌ ఉండటం అనేది ఆర్థిక భద్రతకు పునాది. కనీసం 6 నెలల ఖర్చులకు సరిపడే మొత్తాన్ని ఈ ఫండ్‌లో ఉంచండి. జాబ్ లాస్‌, హెల్త్ ఇష్యూస్‌, లేదా ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితి వచ్చినా ఈ ఫండ్‌ మీకు ఆర్థిక బలాన్ని ఇస్తుంది. అనేకమంది ఈ కాన్సెప్ట్‌ని పాటిస్తూ ఉన్నారు. ఇది నిజంగా చాలా ఉపయోగకరమైన అలవాటు.

క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉపయోగించడం సౌకర్యవంతమే కానీ వాటి బిల్స్‌ క్రమంగా చెల్లించకపోతే వడ్డీ భారంగా మారుతుంది. చిన్న మొత్తాల్లో అయినా సమయానికి క్లియర్ చేయండి. ఆలస్యమైతే బిల్స్ పెరుగుతాయి, క్రెడిట్ స్కోర్‌ దెబ్బతింటుంది. కాబట్టి టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో బిల్స్ క్లియర్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి.

  ఒకే కార్డ్‌పై ఆధారపడితే క్రెడిట్ స్కోర్ ప్రభావితం కావచ్చు. కానీ మల్టిపుల్ కార్డ్స్‌ ఉన్నా, అవి క్రమంగా ఉపయోగించి, సమయానికి చెల్లిస్తే క్రెడిట్ స్కోర్ పెరుగుతుంది. అయితే మితిమీరిన వాడకం మాత్రం ఆర్థిక ఒత్తిడి పెంచుతుందని గుర్తుంచుకోండి.  

  ఆరోగ్య సమస్యలు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్‌ తీసుకోవడం ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు తప్పించుకోవచ్చు. ఇది కేవలం మీకే కాదు, కుటుంబానికి కూడా భద్రతని ఇస్తుంది. చిన్న ప్రీమియం, పెద్ద రక్షణ నిలుస్తుంది. ఇదే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అసలు అర్థం.  

మీ డబ్బు ఎక్కడ వెళ్తోందో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ప్రతి నెలా మీ ఖర్చులను రికార్డ్ చేసుకోండి. దానితో ఎక్కడ ఎక్కువ ఖర్చు అవుతోంది, ఎక్కడ తగ్గించవచ్చో తెలుస్తుంది. ఇదే మీకు బడ్జెట్ ప్లానింగ్‌లో సహాయం చేస్తుంది.

  ఎంత వస్తుందో దానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చు చేయడం అనేది సులభమైన మాట కానీ పాటించడానికి క్రమశిక్షణ కావాలి. బడ్జెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల అవసరమైన ఖర్చులు, అనవసరమైన ఖర్చులు వేరు చేయడం సులభం అవుతుంది. ఆర్థిక నియంత్రణకు ఇదే మొదటి అడుగు.  

ఎంత డబ్బు ఉన్నా, దాన్ని జాగ్రత్తగా వినియోగించకపోతే త్వరగా ఖాళీ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఖర్చు ముందు “దీని అవసరం ఉందా?” అనే ప్రశ్న అడగండి. అలా చేస్తే ఫైనాన్షియల్ స్టేబిలిటీ ఎప్పటికీ మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది.

  డబ్బు సంపాదించడం కంటే దాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. సేవింగ్స్‌, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌, ఇన్సూరెన్స్‌, బడ్జెట్, ఇవి నాలుగు స్తంభాలు.ఇవి బలంగా ఉంటే, మీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యూచర్ కూడా బలంగా ఉంటుంది.  

