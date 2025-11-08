Money Saving Tips: టీ, కాఫీ మానేయండి.. నీళ్లు తాగండి.. నెలకు ఎంత పొదుపు చేయోచ్చో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. !!

Money Saving Tips And Tricks: ధనవంతులుగా మారడం అనేది పెద్ద విషయం కాదు. మన లైఫ్ స్టైల్లో చిన్న చిన్న మార్పులతోనే ప్రారంభం అవుతుంది. ధనవంతులుగా కనిపించడం ఒకటి అయితే.. నిజంగా సంపన్నులుగా మారడం మరో విషయం అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తేనే ధనవంతులు అవుతారన్న అపోహలో ఉంటారు. కానీ నిజమైన సంపద అంటే ఓర్పు, క్రమశిక్షణ, ఆర్థిక అవగాహన కలగలిపిన జీవన శైలి. దీనినే అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త బిలియనీర్ అయిన మార్క్ క్యూబన్ తన జీవితంలో ఇది స్వయంగా నిరూపించారు. ఒకప్పుడు పేదరీకంలో జీవతం సాగించిన ఆయన ఈ రోజు 49వేల కోట్లకు పైగా ఆస్తులకు యజమాని అయ్యాడు. ఇదేలా సాధ్యం అయ్యిందో చూద్దాం.
క్యూబన్ చెప్పే సూత్రం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. డబ్బు సంపాదించడమే కాకుండా దానిని ఎలా కాపాడుకోవాలనేది కూడా నేర్చుకోవాలి. ధనవంతులుగా మారేందుకు ప్రత్యేకమైన ఫార్ములా అంటూ ఏమీ లేదు. కానీ కొన్ని అలవాట్ల జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తాయి.
మార్క్ క్యూబన్ చెప్పిన మొదటి సలహా ఏంటంటే.. అవసరం లేని ఖర్చులను పూర్తిగా తగ్గించేయాలని. ఉదయం కాఫీ మనం నెలకు దాదాపు 1000 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తాం. కాఫీ లేదా టీ ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివి కావని వైద్యులు చెబుతుండటం మనం వింటూనే ఉంటాం. కాఫీ టీ బదులు గ్లాసెడు మంచినీళ్లు తాగితే అందులో ఉన్న లవణాలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. అంటే ఇలా నెల రోజుల టీ, కాఫీ ఖర్చు దాదాపు 1000 రూపాయలు పోగు చేసినట్లే కదా.
మరో విషయం పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్ల తినడం మానుకోవాలి. ఒక ప్లేటు బిర్యానీకి చెల్లించే 500 రూపాయలు.. ఇంట్లో వండుకుని తింటే కుటుంబం మొత్తం కడుపు నిండా తింటుంది. కుటుంబం మొత్తం రెస్టారెంట్లో తింటే దాదాపు 3 నుంచి 5 వేల రూపాయలు అవుతుంది. అంటే ఈ లెక్కన ఒక పూట భోజనానికి దాదాపు 4,500 ఆదా చేసినవాళ్లం అవుతాం. ఇవి చిన్న చిన్న విషయాలే కావచ్చు..కానీ రోజువారీ ఖర్చుల్లో పెద్ద తేడాను తీసుకువస్తాయి.
మనలో చాలా మంది క్రెడిట్ కార్డును వాడటం పెద్ద స్టేటస్ గా భావిస్తారు. క్రెడిట్ కార్డు వాడినంత మాత్రానా వారు ధనవంతులు కాలేరు. నిజమే క్యూబన్ మాటల్లో వంద శాతం నిజం ఉంది. ఎందుకంటే క్రెడిట్ అంటేనే అప్పు. ఒకసారి అప్పుల్లో కూరుకుపోతే.. మీరు సంపాదించే డబ్బంతా అప్పులు తీర్చేందుకే సరిపోతుంది. క్రెడిట్ కార్డుకు బదులుగా డెబిట్ కార్డు లేదా క్యాష్ ద్వారా ఖర్చు చేయడం అలవాటు చేసుకుంటే మన చేతిలో నుంచి ఎంత డబ్బు పోతుందనేది అర్థమవుతుంది. ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం.
పొదుపు అనేది వ్రుద్థాప్యానికి మాత్రమే కాదు.. అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు రక్షిస్తుంది. క్యూబన్ చెప్పినట్లుగా బ్యాంకులో కొంత నగదు ఎప్పుడూ ఉంచుకోవాలి. ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ మీకు కొత్త అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు చెప్పుకుంటే మంచి ఇన్వెస్ట్ మెంట్ వస్తే వెంటనే దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ధనవంతులు కావడానికి పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేయాల్సిన అవసం లేదు. స్వీయ నియంత్రణ ఉంటే సరిపోతుంది. ప్రతీ నెలా ఆదాయంలో కొంత శాతం పొదుపుకు కేటాయించండి. అవసరంలేని కొనుగోళ్లు చేయొద్దు. ధనవంతుడు అంటే ఎక్కువ సంపాదించేవాడు కాదు, సరైన విధంగా ఖర్చు చేసేవాడు అన్నదే నిజమైన రహస్యం.
మార్క్ క్యూబన్ జీవితం ఒక ఉదాహరణ .. గొప్పింట్లో పుట్టలేదు.. భారీ జీతం వచ్చే ఉద్యోగం లేదు. కానీ పెద్ద అవకాశాల్లేకుండా మన ఆలోచనలు, అలవాట్లను మార్చుకోవడం ద్వారా మనం కూడా ధనవంతులు కావచ్చన్న ఆయన సూత్రం మనందరికీ ఆదర్శమనే చెప్పుకోవాలి.